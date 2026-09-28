Iker Jiménez responde al linchamiento mediático de La Sexta por el desahucio de Maricarmen

El tratamiento mediático del desahucio de Maricarmen, una anciana de 87 años expulsada de la vivienda en la que había residido durante las últimas siete décadas, ha desencadenado un enfrentamiento público entre profesionales de Cuatro y La Sexta. La controversia comenzó tras el análisis del despliegue técnico emitido en programas de la competencia realizado en el espacio Horizonte.

Durante la emisión en el canal de Mediaset, la copresentadora Carmen Porter cuestionó la presencia de medios en el interior del inmueble en el momento del desalojo, señalando: "Fíjate si estaba organizado, que hasta había dentro cámaras. Cámaras que me imagino que esta señora no sabría utilizar. Cámaras profesionales que estaban grabando cómo la policía tiraba la puerta abajo". En la misma mesa de debate, Iker Jiménez y los contertulios sugirieron que a la mujer "le han prometido algo", concluyendo Porter con la afirmación de que "la han utilizado de todas las formas a esta mujer".

Estas declaraciones aludían a la cobertura llevada a cabo por la periodista Andrea Ropero para el programa El Intermedio. Ropero, que se había desplazado al interior de la vivienda antes de la llegada de las fuerzas de seguridad, respondió a las alusiones a través de su perfil oficial en la red social X: "Entiendo que gente acostumbrada a ver ovnis vea fantasmas donde no los hay. Más empatía y menos bulos. Muy orgullosa del trabajo de todo el equipo de El Intermedio".

A partir de esa publicación, diversos profesionales y directivos de La Sexta expresaron públicamente su apoyo a la reportera. El presentador Iñaki López sostuvo que "Horizonte debería compartir alguna prueba de las mentiras que esparce. Pero no pueden. Es una patraña. Otro bulo". Por su parte, el director de noticias de la cadena, César González Antón, manifestó: "Podrán tener mucha audiencia. Pero tienen muy poca decencia", un mensaje que fue compartido por la periodista Ana Pastor. Asimismo, el comunicador Jordi Évole intervino asegurando: "Se retratan solos. Los mismos que convirtieron en plató de televisión las playas de Ceuta. Aquella invasión mediática estaba bien, pero esto de acompañar a Maricarmen nada. Venceréis pero no convenceréis. Todo mi respeto y apoyo al trabajo de Andrea Ropero". La cuenta institucional de La Sexta concluyó la serie de mensajes afirmando estar "orgullosos de contar con periodistas que hacen su trabajo con rigor, empatía y sin ruido".

Ante la acumulación de reacciones por parte de la cadena rival, una usuaria de la red social X formuló una pregunta a Iker Jiménez sobre las críticas recibidas: "Tremendo ataque de La Sexta contra vosotros. No sé si lo habéis visto", rezaba el tuit en el que se mencionaba la cuenta oficial del presentador.

El director de Horizonte respondió de forma directa a la consulta con el siguiente mensaje: "Nosotros, Lucía, nos fijamos en lo que nosotros hacemos", ha escrito, desmarcándose de las críticas y dejando claro que no está dispuesto a alargar esta controversia con las caras más visibles de La Sexta.

Tremendo ataque de la sexta contra vosotros. No sé si lo habéis visto. 😡 — Lucía Blanco (@LucaBlancoVzqu2) September 25, 2026

Nosotros Lucia nos fijamos en lo que nosotros hacemos. 💪 — Iker Jiménez (@navedelmisterio) September 25, 2026

Como ya hemos señalado en este medio, estas críticas en cascada coinciden en un momento en que las métricas de pantalla de la franja de prime time reflejan una estrecha competencia entre las emisiones de ambos grupos audiovisuales, con Horizonte liderando ampliamente.

Iñaki López replica en 'Más vale tarde' y eleva el tono

Después de los ataques desde redes sociales, el conflicto dio el salto a la pantalla de La Sexta durante la emisión de Más vale tarde, donde Iñaki López desmintió en directo las insinuaciones vertidas desde el espacio de Cuatro sobre supuestas contraprestaciones a la anciana desahuciada.

El presentador defendió la labor realizada por sus compañeros de cadena argumentando: "A Maricarmen no le hemos dado absolutamente nada, pero es que, además, Maricarmen nunca jamás pidió nada, excepto una cosa: que hiciéramos público lo que estaba ocurriendo con su desahucio, que contáramos al mundo lo que estaba pasando con una mujer de 87 años que tenía que abandonar su hogar". En su alocución, López solicitó directamente a los integrantes de Horizonte que "no mientan", aseverando que en su programa no necesitan "embarrarnos para dar noticias", en alusión a pasadas polémicas del formato de Mediaset.