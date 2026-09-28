Cuando La Revuelta de David Broncano era todavía La Resistencia y se emitía en Movistar, el polémico cómico ahora a cargo del erario público acostumbraba a conceder un lugar a Jaime Caravaca como parte de su equipo. De 2018 a 2021, el también cómico ejerció de animador del público hasta la temporada cuarta, cuando fue sustituido por Sergio Bezos.

Ahora, el propio Caravaca ha utilizado sus redes sociales para señalar el porqué de este distanciamiento. Y es que ya entonces -expone- se anunció al equipo que La Resistencia iba a "tomar otra línea" y que su trabajo en el espacio de Broncano "ya no encajaba": "Dejarse la piel a diario por algo cada día no es siempre suficiente", dijo, dejando caer que "hay sitios donde no puedes crecer más".

La publicación de Caravaca tuvo un gran revuelo en redes sociales por el salto evidente de escala del formato de Broncano en su salto a RTVE. La Revuelta no atraviesa su mejor fase de audiencia y su competición con El Hormiguero de Pablo Motos y Antena 3 parece haberse saldado del lado de la cadena privada, pero las declaraciones de índole política de Broncano siguen dividiendo al sector. Ahora, Broncano y su equipo quieren emparentarse con las audiencias de Iker Jiménez, cuyo viraje a contenidos políticos ha sido ampliamente criticado desde el entorno público.

En esta tesitura, y expresando únicamente su situación personal, Caravaca ha hablado de su inesperado despido. "Fueron cuatro años muy buenos, pero es como vivir en Madrid: empiezas con mucha ilusión y al final te decepciona. No sé cómo hay gente que aguanta este ritmo", contó en una entrevista reciente en el diario El País.

En su momento, el año 2021, Caravaca -que se encargaba del preshow del programa- también declaró que "dejarse la piel a diario por algo cada día no siempre es suficiente".