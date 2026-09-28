Un icono pop como MasterChef salta, en calidad de fenómeno popular, a Disney+. El legendario talent emitido hasta ahora en RTVE abre una nueva etapa en exclusiva en la plataforma de streaming, y lo hace tratando de conservar el espíritu y con algunas novedades. La fundamental: "Es más corto, noventa minutos, y solo dos pruebas", dijo Macarena Rey, cabeza pensante en la productora Shine, que prometió no obstante que el show conservará "el mismo tono con humor, jueces muy integrados con los niños y un punto didáctico".

Con niños, efectivamente. Porque el primer producto exclusivo de la alianza MasterChef-Disney+ será MasterChef Junior. Un programa reducido a seis entregas estratégicamente estrenadas en fechas clave del periodo navideño fruto de la estrategia de una plataforma de streaming, no una televisión pública que se debe a lo lineal. Signo de los no tan nuevos tiempos que todavía algunos se resisten a aceptar. El resultado, según Pepe Rodríguez, es un "formato más rápido y ágil" que el fruto del acuerdo con RTVE, con evidentes cambios en la estructura pero el mismo espíritu, solo que más sintetizado.

Una de las bendiciones del cambio de lugar, al menos para sus creadores, es el respeto a las fechas de emisión y formatos pactados. El programa consistirá en cinco episodios de hora y media que se emitirán el 18, 22 y 25 de diciembre, así como el 1 y el 6 de enero, con la llegada de los Reyes Magos. Fechas estratégicas dentro del periodo navideño que ayudarán a vender un MasterChef más ágil, más corto y pensado para consumir en plataformas. "A nivel de realización es una delicia saber las fechas", dijo Macarena Rey, a quien se le pudo notar la confianza renovada en el nuevo pacto.

Porque Rey se reservó subterráneas pero evidentes pullas a RTVE, para todo aquel que quiera entender, calificando a Disney+ como un socio natural y la nueva etapa como todo un "renacimiento" para la franquicia MasterChef. En su larga etapa lineal de programas, "tenías que verlo tarde en prime time. En un contenido infantil no tiene sentido". Pero más tarde se despachó con claridad: "Estuvimos dos años sin emitir porque en TVE, por lo que sea, no veían el formato pese a estar en Navidad (…) Es importante cuándo se programan las cosas. Un contenido navideño a las 23:00 o fuera de la Navidad no tiene sentido. Pero esas decisiones no son nuestras". En suma, "estamos donde tenemos que estar".

Pero si en RTVE "no atendían al público del que nos alimentamos", Disney+ destaca precisamente por deberse a ese sector familiar e infantil que tan bien conecta con el espacio. Jordi Cruz, chef y juez, asegura que los participantes "serán chicos normales, no superdotados, aunque apunten maneras en la cocina. Lo sencillo ellos saben hacerlo extraordinario, porque vienen a pasarlo bien y no tienen miedo". El premio, por cierto, será el mismo que antes: 12.000 euros, un curso en el Basque Center y, a modo de novedad, mucha mercadotecnia de Disney.

El clásico plató de MasterChef se ha vestido con figuras de franquicias del estudio, desde Star Wars a Toy Story o Frozen, y también contará con un plantel renovado de invitados cercanos al tono de Disney+, sin ir en detrimento de otros habituales como Florentino Fernández y Santiago Segura.