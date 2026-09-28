Sonrojante pillada a Iñaki López y Andrea Ropero: así paseaban como fans por el plató de Cuarto Milenio

Nuevo capítulo en la guerra abierta entre los periodistas de Atresmedia y el equipo de Horizonte. Andrea Ropero e Iñaki López han vuelto a cargar duramente contra el espacio que conducen Iker Jiménez y Carmen Porter en Cuatro. La reportera de El Intermedio reaccionaba con contundencia en sus redes sociales: "Lecciones de periodismo de los que inventan muertos en garajes y se embarran en la DANA ni una".

Su mensaje era la respuesta inmediata a una fotografía antigua sacada a la luz por Álex Lachhein, colaborador del programa de Cuatro, en la que se observa a la pareja visitando el plató de Cuarto Milenio. La publicación de la imagen buscaba desarmar el discurso de los rostros de laSexta tras las críticas vertidas días atrás.

Para no gustaros la gente de los ovnis y los fantasmas, bien que os arrimáis a ellos. Es que sois un puto 'meme'… pic.twitter.com/Wzgn7USu58 — Álex N. Lachhein 🇪🇸 (@Kirghisz) September 25, 2026

El choque arrancó cuando Carmen Porter acusó a El Intermedio de "utilizar" a Maricarmen, una mujer desahuciada, para sacar rédito en su reportaje, firmado precisamente por Andrea Ropero. Ante las acusaciones, la periodista no tardó en defenderse: "Entiendo que gente acostumbrada a ver ovnis vea fantasmas donde no los hay. Más empatía y menos bulos", añadiendo sentirse "muy orgullosa del trabajo de todo el equipo de El Intermedio y laSexta".

A las críticas se sumó Iñaki López, cargando contra el rigor de Horizonte: "Horizonte debería compartir alguna prueba de las mentiras que esparce. Pero no pueden. Es una patraña. Otro bulo". La propia cadena pública de Atresmedia respaldó la labor de sus profesionales asegurando estar "orgullosos de contar con periodistas que hacen su trabajo con rigor, empatía y sin ruido".

Ante la falta de pronunciamiento directo por parte de Jiménez y Porter, la contraofensiva llegó a través de Lachhein y la difusión de la citada instantánea en la que ambos presentadores de laSexta posan encantados y como dos fans más junto al matrimonio. Ropero justificó su presencia en el plató de la competencia argumentando que acudieron para "llevar a un amigo que era muy fan del programa aprovechando que compartíamos regidora de plató", cuestionando al colaborador con un "¿Y? ¿Dónde está el problema?".

Sí, fuimos a llevar a un amigo que era muy fan del programa aprovechando que compartíamos regidora de plató. ¿Y? ¿Dónde está el problema? Lecciones de periodismo de los que inventan muertos en garajes y se embarran en la Dana ni una. Feliz sábado. https://t.co/qN3IWjYsBW — Andrea Ropero (@andrearopero) September 26, 2026

Horizonte lanzando confeti para confundir.

Les hemos pillado en otra trola y su respuesta es la habitual: ruido.

Dónde están las pruebas del BULO de que a Maricarmen le habíamos ofrecido algo?

Dónde?? https://t.co/NGx1o2h8Ed — Iñaki López (@_InakiLopez_) September 26, 2026

Por su parte, Iñaki López volvió a salir al paso para denunciar las maniobras de Horizonte: "Horizonte lanzando confeti para confundir. Les hemos pillado en otra trola y su respuesta es la habitual: ruido. ¿Dónde están las pruebas del bulo de que a Maricarmen le habíamos ofrecido algo?".