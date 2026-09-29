El concurso para elegir al perro callejero más gordo de Nueva Delhi que arrasa en redes

Un peculiar certamen organizado a través de las redes sociales para encontrar al perro abandonado con mayor sobrepeso de la capital india ha movilizado a miles de usuarios. Este fenómeno ha desencadenado votaciones virtuales y campañas humorísticas, poniendo el foco sobre la presencia de estos animales en la metrópoli asiática. El evento, impulsado por la cuenta de Instagram Fat Dogs of Delhi, comenzó la pasada semana con 64 animales que se han enfrentado en sucesivas rondas eliminatorias a través de encuestas con una duración de 24 horas.

En cuestión de días, el perfil experimentó un crecimiento vertiginoso, pasando de unos pocos cientos de seguidores a rozar los 100.000 internautas. Los usuarios se han sumado a la tendencia diseñando carteles electorales y campañas a favor de sus nominados. La repercusión de este concurso ha sido de tal magnitud que incluso empresas como el gigante indio del comercio rápido Blinkit se han involucrado, prometiendo recompensas si su candidato resulta vencedor en los comicios virtuales.

La inmensa mayoría de los animales que compiten sobreviven como mascotas comunitarias en las calles de la ciudad, siendo alimentados por vecinos, trabajadores y dueños de los comercios locales. El principal favorito para llevarse la corona en la gran final de este miércoles es Googoo, un ejemplar de 46 kilogramos que reside en el centro de cuidado animal Fundación Jeevashram. Paradójicamente, este animal se encuentra en la actualidad atravesando un estricto tratamiento para reducir su peso, según han apuntado los medios locales.

Los organizadores anunciaron que la votación definitiva en Instagram comenzaría a las 14:00 hora local, y como novedad, se ha dispuesto la instalación de urnas físicas en diferentes puntos de la ciudad. Más allá del mero entretenimiento, los impulsores publicaron una lista de organizaciones locales de bienestar animal, instando a sus seguidores a realizar donaciones económicas para ayudar a la población callejera, cuya cifra estimada ronda el millón de ejemplares en la capital asiática.

Aunque comenzó como una iniciativa lúdica, el certamen ha permitido que los ciudadanos contemplen a estos animales desde una perspectiva más positiva, tal y como han señalado desde diversas organizaciones de protección animal a la agencia EFE. Los activistas celebran que se haya convertido en una plataforma de concienciación para dar a conocer a las entidades que trabajan incansablemente en el rescate, la esterilización y la posterior vacunación de esta enorme población canina.

Mientras que algunos de estos ejemplares gozan del cuidado de los vecinos, otros generan temor en diversas zonas de la urbe. Las cifras oficiales registraron más de 25.000 casos de mordeduras durante el año 2024. Ante este desafío de salud pública, el Tribunal Supremo de la India dictaminó el pasado mes de agosto que los ejemplares de la capital debían ser capturados, vacunados, esterilizados y devueltos a sus barrios de origen; por su parte, los animales que presenten agresividad o rabia tendrán que ser recluidos permanentemente en refugios habilitados por las autoridades gubernamentales.