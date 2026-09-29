El Gran Wyoming justifica el show de su programa con Maricarmen y ridiculiza a Iker Jiménez

El Gran Wyoming ha sido el último en sumarse al linchamiento mediático contra Horizonte tras las dudas que estos plantearon sobre la elaboración de un reportaje en su programa El Intermedio. Este choque de trenes televisivo se intensificó tras la emisión de una pieza informativa sobre el desahucio de Maricarmen, la anciana de 87 años desahuciada de la vivienda en la que había vivido durante las últimas siete décadas. Una cobertura que ha dividido a la opinión pública sobre los límites de la información social y el espectáculo y la utilización de un drama para hacer política.

El trasfondo del conflicto se remonta a la emisión en la que la periodista Andrea Ropero logró introducir sus cámaras en el interior del domicilio en los desgarradores momentos previos a la llegada de la comisión judicial y las fuerzas del orden. La presencia de dispositivos profesionales grabando la intimidante escena provocó una rápida e incisiva lectura por parte de Horizonte. En el programa conducido por Iker Jiménez y Carmen Porter, se analizó el despliegue planteando interrogantes sobre las dinámicas de producción y el posible uso mediático y político de la vulnerabilidad de la anciana. La propia Porter remarcó con escepticismo la pulcritud técnica en el interior del inmueble con un demoledor "Fíjate si estaba organizado, que hasta había dentro cámaras. Cámaras que me imagino que esta señora no sabría utilizar. Cámaras profesionales que estaban grabando cómo la policía tiraba la puerta abajo", a lo que añadió junto a sus colaboradores la reflexión de que "le han prometido algo" y la contundente conclusión de que "la han utilizado de todas las formas a esta mujer".

Aquella lectura por parte de Jiménez y Porter —quienes desde una posición de análisis deontológico buscaban poner el foco en la sobreexposición y la espectacularización de un drama humano para alimentar los índices de audiencia— desencadenó una airada reacción en cadena por parte de varios rostros visibles de Atresmedia. Periodistas y directivos de la Sexta como Iñaki López, Jordi Évole o Ana Pastor cerraron filas de inmediato tras las acusaciones de "bulos" vertidas por Ropero.

En este tenso contexto, Wyoming decidió no quedarse al margen y aprovechó una conexión en directo con Andrea Ropero, desplazada a la céntrica Puerta del Sol para cubrir la multitudinaria acampada social que se ha organizado en señal de protesta. Durante la emisión, la reportera cedió la palabra a una de las manifestantes reunidas en el kilómetro cero, quien quiso reconocer ante los micrófonos del programa la repercusión de la cobertura: "Creo que en general el hartazgo, pero aparte, como habéis ayudado a retransmitirlo y que todo el mundo ha estado con Maricarmen, la gente desde sus casas ha podido sentir lo que significa un desahucio, la crueldad y la humanidad que hay detrás", explicó la joven espontánea, agregando a continuación: "Entonces hemos podido empatizar con eso, como si fuéramos ella y eso ha hecho que el clamor popular diga basta y nos vengamos a la calle a decirlo aquí".

Fue a partir de esa intervención cuando el humorista tomó el testigo para lanzar su particular réplica, sin nombrar de manera explícita a Iker Jiménez ni a su formato, pero dejando claro a quién iba dirigido el recado. "Hay un detalle que creo que tiene importancia, porque ha habido polémica sobre una cámara que estaba dentro de la casa", puntualizó Wyoming, abordando directamente el argumento esgrimido por la competencia sobre la supuesta orquestación del momento.

Para justificar la presencia del equipo de producción en el interior de la finca, el presentador de la Sexta argumentó las trabas con las que se topó la prensa durante el operativo: "Habría que recordar que la policía por alguna razón desconocida impidió que cualquier medio de comunicación accediera para retransmitir lo que estaba pasando allí. Esto es insólito, nunca había pasado", recalcó. Con este matiz, pretendía salir al paso de quienes denunciaron una estampa prefabricada o que "le habían prometido algo" a Maricarmen para prestarse a semejante despliegue mediático, una sospecha que desde Horizonte se había planteado no con el fin de desmerecer el dolor de la afectada, sino para invitar a la reflexión sobre cómo los grandes platós moldean los sucesos trágicos de la calle para captar al espectador.

El conductor de El Intermedio reivindicó el valor divulgativo y la labor movilizadora de la pieza emitida por su espacio, concluyendo su intervención con un mensaje de autoafirmación: "Gracias a que se pudo ver la imagen, esta movilización creció. Si algo hemos aportado estamos orgullosos", zanjó Wyoming, cerrando así un nuevo capítulo de la cruenta batalla informativa y de audiencias que vuelve a enfrentar a las dos principales cadenas privadas de la televisión española.

🔴 Bienvenidos una noche más a 'Cuarta Milonga', el único programa que habla claro, sin tapujos, sin prejuicios y sin tener ni idea de casi nada. #elintermedio pic.twitter.com/EcKCIFJ4Ab — El Intermedio (@El_Intermedio) September 28, 2026

Finalmente, y para seguir con ataques contra Iker Jiménez y su programa Cuarto Milenio, se realizó un sketch en el que imitaban al espacio de lo paranormal bajo el nombre de Cuarta Milonga: "Bienvenidos una noche más a 'Cuarta Milonga', el único programa que habla claro, sin tapujos, sin prejuicios y sin tener ni idea de casi nada", decía el presentador, a lo que su compañera apuntó: "Sin papeles porque los habéis perdido por completo aunque os acompañe la audiencia" para después hablar de masones, lanzar proclamas burlonas como "viva España, viva Franco y vivan las sondas anales".