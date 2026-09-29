El retorno de Juanpi y el llanto histérico de los machitos

La segunda hoguera de los catedráticos desembocó en un torrente de emociones del que ninguno de ellos salió indemne. El más perjudicado fue Kiko, el tipo que iba a pasar por La isla de las tentaciones arrasando todo a su paso ("Soy el mejor partido de aquí, con mucha diferencia") y que anoche acabó siendo atendido por una crisis nerviosa antes incluso de ver imágenes de su novia, Paula, bella y circunspecta.

El tipo comenzó a llorar a moco tendido nada más sentarse en torno al "fuego sagrado", que es como Sandra Barneda se refiere en ocasiones a esa parte del programa con evidente ausencia del sentido del ridículo. Lloró mucho Kiko y eso que Paula aún no le ha adornado los espacios parietales en sus refriegas con Fran, el soltero de su elección. Pero Kiko no atendía a razones y su histerismo lacrimoso desembocó en una pérdida de sensibilidad de las extremidades superiores. "No siento los dedos", decía el joven temblando visiblemente, de manera que Sandra tuvo que actuar como técnico del Samur y llevarlo a que el equipo médico solventara la papeleta.

Kiko se recuperó, volvió a la hoguera y lloró otro rato bueno después de ver a su novia tontear en Villa Montaña. En su defensa hay que reconocer que el muchacho respeta unos límites estrictos en sus contactos con las solteras, de manera que, en esta ocasión, no cabe reprocharle la menor hipocresía. Otra cosa es que las imágenes que vea Paula de él sugieran todo lo contrario, como comprobaremos este mismo miércoles en la hoguera de las catedráticas.

Sergio se lió con Irini para sorpresa de nadie. En la piscina, además, con todo lo que eso lleva consigo. El novio de Paola dijo lamentar los besos con la soltera, pero a cambio explicó que el morreo le había dado "mucha paz". Este es el tipo que lloraba día y noche porque no podía ver a su novia sufrir, a la que ha brindado unas imágenes que a Paola no van a proporcionarle precisamente demasiada paz.

El retorno de Juanpi

Y ahora me doy cuenta de que vamos por la mitad del artículo y aún no hemos mencionado el momento estelar del programa. ¡Chicos, Juanpi ha vuelto! ¿No es genial? El simpático gaditano ha vuelto al programa para alegría de la afición, que ve con su llegada un aliciente añadido porque lo hace en el papel de soltero con el objetivo nada oculto de llevarse a Mara a la cama. Por segunda vez.

La guapa alicantina está ahora como concursante junto a su pareja, un joven inocente que responde al nombre de Miguel y que ya en el primer programa dijo que quería salir huyendo de allí. Porque Mara es una mujer decidida e independiente, con una rica vida interior, que le puso unos cuernecillos a Juanpi cuando estaban juntos y otros pocos cuernos también a su novio de ahora, el probe Migué. Pero en ambos casos sin mala intención, por supuesto.

Hablando de cuernos, hay que encomiar como se debe la actitud del gran Juanpi, que nada más entrar se fundió en un abrazo con Andrea, el italiano insoportable, a pesar de que se acostó con su novia de entonces, Sandra, y se largó a vivir con ella unos meses hasta que se cansó de ella y la facturó de vuelta a Cádiz desde Italia. Son muy amigos, lo que demuestra que los cuernos unen mucho si se saben llevar con naturalidad.

Mara caerá con Juanpi y ambos saldrán de la isla cogidos de la mano mientras el sol, como un gran corazón de fuego, busca el abrazo eterno del mar tejiendo con hilos de oro y carmín el lienzo infinito del atardecer caribeño. Hasta los siguientes cuernos, que no tardarán.

Rubén sufre y a nosotros nos parece bien. El novio de Gema es muy exigente y no le va a perdonar un beso con Javi, el soltero de su elección. Él se ha besado con Nataly y ha dormido con ella, pero eso es algo muy distinto, claro que sí. Rubén lloró mucho también. En un momento de lucidez dijo estar convencido de que Gema había ido al programa para dejarlo delante de toda España. Si es así no podemos más que felicitar a la ganadora. Esperamos, no obstante, que Rubén esté a la altura de la imagen que quiere proyectar y lleve sus cuernos (inevitables) con un mínimo de dignidad.

El pobre Nacho es la víctima de esta edición. Es un cervatillo mojado, aterido de frío, en mitad de una carretera de madrugada sin nadie que le socorra. Náyades, que reprochaba a todos los participantes sus infidelidades, está colada por el italiano impresentable y sigue aferrada a él como un koala a la vista de todos. Tan es así que se puso celosa cuando Andrea se alegró por la llegada de Mara, algo lógico habiendo participado ambos en la misma edición de la isla. Y eso es algo que Nacho dice no comprender. Es el único que no lo entiende, porque el asunto está bien claro.

Le queda mucho por sufrir al bueno de Nacho de Borbón. En esta hoguera salió corriendo en dirección a Villa Montaña, con tan mala suerte que se perdió. Le sale todo mal. Pero estos pequeños dramas han de darse por bienvenidos si finalmente abandona esa relación.