Preocupación por Ranulph Fiennes, "el explorador vivo más importante del mundo"

Familiares y amigos de Ranulph Fiennes, uno de los exploradores británicos más conocidos, han expresado su preocupación por su situación después de meses sin poder contactar con él. El aventurero, de 82 años, habría ingresado en distintas residencias de ancianos utilizando nombres falsos para mantener su identidad oculta.

Uno de los familiares que ha intentado conocer el estado de Ranulph es el actor Joseph Fiennes, conocido por sus papeles en Shakespeare in Love y El cuento de la criada. Ambos participaron además en dos series documentales para National Geographic. Según The Times, Joseph Fiennes visitó en secreto a su primo en julio de 2025 en una residencia de ancianos de Londres. El explorador se encontraba allí bajo un nombre falso. Meses después, el 6 de enero de este año, el actor escribió a la oficina del Defensor del Pueblo para expresar su preocupación por el aislamiento de su primo respecto a sus amigos y familiares. Joseph Fiennes también ha hablado públicamente de la situación y ha cuestionado que los avisos realizados sobre el bienestar del explorador no hayan obtenido respuesta.

Arabella Pepper, excuñada del explorador, ha explicado a la BBC que no ha podido verlo durante más de un año. Según su testimonio, familiares y amigos quieren visitarlo y mantener contacto con él, pero desconocen dónde se encuentra actualmente. Pepper sí pudo verlo en julio de 2025, después de que Fiennes ingresara en la residencia en la que posteriormente también estuvo su primo Joseph. En aquel encuentro le comunicó que la familia estaba preocupada y que quería volver a verlo. Pepper aseguró que la reacción del explorador fue de alivio y que les pidió transmitir su cariño al resto de sus allegados. Según Pepper, posteriormente fue trasladado a otro centro sin conocimiento de sus parientes.

La Policía de Cheshire ha dicho que está al corriente de las denuncias y que había investigado la situación de Ranulph Fiennes concluyendo que disponía de "cuidados apropiados y supervisión profesional".

Sin embargo, la familia sostiene que Louise Millington-Cotes, segunda esposa de Fiennes y su tutora legal, no comparte con ellos información sobre su paradero. La preocupación llegó también a Clarence House. Según The Telegraph, el rey Carlos III trató de comprobar el estado de su amigo después de recibir información sobre su delicado estado de salud y su aislamiento.

Los familiares facilitaron al equipo del monarca el teléfono de Millington-Cotes para que pudiera establecer contacto con ella. De acuerdo con la información publicada por el diario británico, la esposa de Fiennes reaccionó en contra de ese contacto y amenazó con recurrir a un abogado y a la Policía.

La disputa es tan agria que incluso un hijo de Louise Millington-Cotes ha pedido públicamente que se le quiten a su madre legalmente los poderes para decidir sobre las condiciones en que Ranulph puede ser tratado y visitado, según The Times.

Ranulph Fiennes fue reconocido en 1984 por el Libro Guinness de los Récords como "el explorador vivo más importante del mundo". En 1993 recibió la Orden del Imperio Británico de manos de la reina Isabel. Entre sus hitos figura haber sido la primera persona en visitar tanto el Polo Norte como el Polo Sur utilizando exclusivamente transporte de superficie. También alcanzó la cima del Everest a los 65 años, convirtiéndose entonces en el británico de mayor edad en conseguirlo.

Fiennes dejó de aparecer públicamente de forma habitual después de que en mayo de 2024 hablara de su diagnóstico de párkinson durante la presentación de uno de los documentales realizados junto a Joseph Fiennes.