Lucía Etxebarría, tras denunciar "insultos y agresiones" en Sol, termina a gritos con Cristóbal Soria

La escritora y colaboradora Lucía Etxebarria protagonizó un tenso enfrentamiento en el programa Vamos a Ver tras la polémica surgida por sus críticas al desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años cuyo caso ha desencadenado en una acampada de protesta por la vivienda en la Puerta del Sol de Madrid. Etxebarria acudió a dicha manifestación y denunció en el plató haber sufrido insultos e intentos de agresión por parte de los asistentes.

El conflicto comenzó cuando la presentadora, Patricia Pardo, dio la bienvenida a la colaboradora y expresó que no deseaba que sintiera el plató como un "territorio hostil". Al abordar el caso de la mujer desahuciada y la situación del mercado inmobiliario, Etxebarria justificó su postura argumentando: "Yo mañana me tengo que ir a Bilbao y estoy acojonada porque es un territorio muy hostil". Yo solo analizo una ley que quieren meter, una ley que el Tribunal Constitucional en el 94 se declaró aberrante y anticonstitucional y que pisoteaba derechos". Ante esta afirmación, Pardo corrigió sus palabras puntualizando: "Ahí hay un error, porque esos son los argumentos de algunos magistrados como voto particular, pero no es anticonstitucional".

Durante el debate sobre la anciana desahuciada, Etxebarria sostuvo que la afectada conocía su situación con antelación: "Cuando tenía 54 años, Maricarmen ya sabía que se le terminaba el contrato en el 2005. Yo lo siento por la persona a la que quitaron su casa y la tuvo que malvender". Ante las interrupciones del resto de colaboradores y de la presentadora, la escritora protestó diciendo: "No me estás dejando hablar".

A continuación, Patricia Pardo cuestionó a la escritora sobre si su postura reflejaba una falta de empatía que restaba fuerza a sus argumentos. Etxebarria defendió su postura afirmando: "Cuando haces un relato y no cuentas lo que hay debajo, lo que haces es instrumentalizar ese relato. Yo he dejado la casa de mi madre y no me he dicho... me meto en casa de mi madre y la monto hasta que salga. No puedes animar a la gente a que haga esto".

La repasada que le ha hecho mi Tito Soria a Lucia Etxebarria en pleno Prime Time es histórica. pic.twitter.com/8AOnLcsvZm — Alex_politics (@comuflauta) September 28, 2026

La tensión aumentó con la emisión de un reportaje grabado durante la visita de Etxebarria a la acampada de Sol, en el que la escritora se refería a los manifestantes afirmando que "son solo cuatro perroflautas". Tras ver las imágenes, el colaborador Cristóbal Soria acusó a la autora de haber acudido a la protesta con la intención de provocar. Ante este comentario, Etxebarria reaccionó exclamando: "¡Ya está bien! ¡Ya está bien de decirme que provoco! ¡Es que no puedo más!".

Pardo intervino para pedir calma diciendo: "Lucía, gritos no, por favor", a lo que la colaboradora repitió: "Es que no puedo más". Soria insistió en su argumento señalando: "Ni camuflada ni no camuflada. Esto es una provocación en toda regla". Frente a esta acusación, la escritora anunció: "Me levanto y me voy".

Etxebarria se puso en pie y encaró a Soria preguntando: "¿Me estás diciendo que no puedo ir por la calle y que pasear por la vida pública es una provocación?". Mientras Pardo intentaba que regresara a su asiento, Soria le respondió: "En las circunstancias tuyas me parece una provocación por tu parte y que ahora vengas aquí victimizándote". Tras esta respuesta, la escritora abandonó el plató de televisión.

Ante la salida abrupta de la colaboradora, Patricia Pardo expresó su malestar en directo: "¿De verdad Lucía esto es necesario?". La presentadora añadió: "A mí no me gusta nunca que esto sea territorio hostil para ninguno de los colaboradores. Me siento fatal ahora mismo y le pido a Lucía que se relaje y se vuelva a sentar. Entiendo que está nerviosa y que ha pasado un fin de semana terrorífico porque intentaron agredirla, pero no me gusta que haya esta tensión en un plató". Finalmente, Lucía Etxebarria reingresó a la mesa de debate y reconoció estar afectada y sobrepasada por las críticas recibidas por sus declaraciones.