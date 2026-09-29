RTVE publica las primeras imágenes de la polémica serie sobre Rocío Jurado

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El peso protagónico de la serie recae en las actrices Carmen Raigón, encargada de dar vida a Rocío Jurado en sus inicios y juventud, y Susana Córdoba, quien interpreta a la artista en su etapa adulta y de plenitud profesional. Ambas encabezan una ficción que retrata desde sus orígenes humildes en Chipiona hasta su consagración como un icono cultural dentro y fuera de España.