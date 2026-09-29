RTVE publica las primeras imágenes de la polémica serie sobre Rocío Jurado
Finaliza el rodaje de 'Rocío', la esperada serie biográfica producida por Boomerang TV para RTVE y Movistar Plus+. Creada por Aurora Guerra y dirigida por Humberto Miró, esta ambiciosa producción recorre la fascinante vida y trayectoria de Rocío Jurado, "La más grande", una figura irrepetible cuya voz, garra y modernidad marcaron para siempre la historia de la música española.
El peso protagónico de la serie recae en las actrices Carmen Raigón, encargada de dar vida a Rocío Jurado en sus inicios y juventud, y Susana Córdoba, quien interpreta a la artista en su etapa adulta y de plenitud profesional. Ambas encabezan una ficción que retrata desde sus orígenes humildes en Chipiona hasta su consagración como un icono cultural dentro y fuera de España.
La producción cuenta con un amplio y destacado elenco compuesto por nombres como Martiño Rivas, Miquel Fernández, Víctor Clavijo, Antonio Velázquez, Adelfa Calvo o Teresa Hurtado de Ory, entre muchos otros. Este talentoso reparto se encarga de dar vida a los 74 personajes clave que acompañaron, impulsaron y compartieron la intensa trayectoria vital y sentimental de la cantante.
El rodaje se ha desarrollado a lo largo de varios meses entre Chipiona y Madrid, dos enclaves fundamentales en el devenir de la artista. Para dotar de máximo verismo a la historia, el equipo ha grabado en emplazamientos reales e emblemáticos como la Finca Yerbabuena, el Santuario de Nuestra Señora de Regla, los Teatros Lara y Calderón o las Bodegas González Byass.
Más allá del recorrido por sus grandes hitos musicales y escenarios internacionales, la serie retrata a una mujer libre, poderosa y profundamente moderna. La narrativa pone el foco en cómo Rocío Jurado desafió las convenciones de su época y conquistó al público internacional manteniendo intactos su carácter, su verdad y su propia ambición.
Con una cuidadosa ambientación que ha contado con cerca de 2.000 figurantes, la ficción se acerca con sensibilidad a la persona detrás del mito: la hija, la esposa y la madre. Una producción espectacular que rinde tributo a una artista irrepetible que le cantó a toda una época y ayudó a transformarla desde el escenario.