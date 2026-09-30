Daniel Guzmán, de condenado por agredir a sus 'okupas' a acampar en la Puerta del Sol

La presencia del actor y director Daniel Guzmán en la protesta que mantiene acampadas a centenares de personas en la Puerta del Sol para exigir cambios estructurales en el mercado de la vivienda ha reavivado el debate sobre los límites entre el compromiso social y las contradicciones de sus propios actos. El cineasta, popular por sus papeles televisivos y por su trayectoria como director, se ha posicionado de nuevo en primera línea de la reivindicación social en Madrid, en un momento en que la tensión en torno al acceso a la propiedad y al alquiler se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los españoles.

Durante la cobertura especial de las protestas realizada por Televisión Española, Guzmán atendió al periodista Xabier Fortes a pie de plaza para detallar las razones de su asistencia a la acampada. Interrogado sobre si el reciente desalojo de una mujer de 87 años tras siete décadas en su vivienda había actuado como detonante de la movilización, el director matizó la perspectiva temporal del conflicto: "Lleva un tiempo ya. La gentrificación es un problema que ya nos afecta a todos desde hace muchísimo tiempo".

En el transcurso de la entrevista, el cineasta defendió que la ciudadanía ha alcanzado un límite ante la evolución del mercado de los alquileres y la respuesta institucional: "La gente se está canalizando por la indignación, tal y como pasó en el 15M hace ya 15 años. La vivienda es insostenible, tiene necesidad de unas reformas estructurales que el Gobierno no quiere hacerles frente y la gente ya está cansada y no puede vivir". Guzmán, que afirmó haber acudido de manera anónima con la intención de "intentar apoyar en la medida de lo posible porque la indignación es muy grande", se mostró tajante al valorar las últimas medidas legislativas para contener los precios, calificándolas de insuficiente maquillaje normativo: "Es una tomadura de pelo, si te lo lees y ves las medidas es que son medidas que no es que maquillen, es que lo que hacen es despistar".

Sin embargo, el protagonismo del actor en estas movilizaciones y sus declaraciones públicas contra la especulación inmobiliaria contrastan con un episodio judicial reciente que ha vuelto a la luz a raíz de su reaparición pública. En 2024, el cineasta fue condenado por un delito leve de lesiones tras participar en la expulsión de varios jóvenes que habían ocupado una propiedad de su titularidad en Madrid.

Cuestionado en una entrevista concedida a El País sobre los hechos que motivaron la sanción económica de 600 euros, Guzmán defendió su actuación aludiendo al carácter no especulativo del inmueble: "Era una casa que tengo para reformar para que la use mi madre, no es mi tercera ni mi cuarta vivienda". En sus explicaciones, el actor describió la forma en que gestionó el desalojo de la vivienda: "Entré con mi llave y les saqué las mochilas a la calle", admitiendo a continuación que durante el proceso "hubo forcejeo".

El cineasta justificó además su decisión de no interponer recurso a la sentencia condenatoria alegando razones de índole ética: "Acepté la condena y no recurrí porque me enfrenté a un dilema: si lo hacía, y aportaba otras pruebas, podía perjudicar más a esos chavales", concluyendo respecto a la polémica generada que "sé lo que hice, sé lo que pasó y no me tengo que explicar con nadie".

El choque entre el discurso manifestado en la Puerta del Sol —donde denuncia que "la gente está muy indignada y cabreada por no tener capacidad de acceso a la vivienda" y sostiene que la situación actual "en una sociedad occidental no se puede tolerar"— y su actuación particular ante la ocupación no consentida de su patrimonio personal pone de manifiesto la compleja convivencia entre la defensa de principios colectivos y las respuestas individuales ante situaciones que afectan al ámbito privado.