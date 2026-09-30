Iñaki López vuelve a la carga contra Iker Jiménez y habla su polémica fotografía juntos

El enfrentamiento periodístico y televisivo entre La Sexta y Cuatro ha sumado un nuevo episodio tras la emisión de un reportaje de El Intermedio firmado por Andrea Ropero sobre el desahucio de una mujer llamada Maricarmen. A raíz del despliegue técnico del canal de Atresmedia —que incluyó grabaciones desde el interior de la vivienda durante la intervención policial—, Carmen Porter y el equipo de Horizonte acusaron públicamente a los profesionales de La Sexta de "utilizar" a la afectada y de haberle ofrecido presuntas promesas a cambio de la exclusiva, desencadenando un duro cruce de acusaciones sobre la veracidad y la ética informativa de ambos programas.

Todo arrancó cuando Carmen Porter decidió arremeter frontalmente contra el espacio conducido por el Gran Wyoming y, de forma muy directa, contra la reportera Andrea Ropero. La copresentadora del formato de Cuatro no dudó en poner en duda la profesionalidad del despliegue televisivo emitido en el canal verde: "Fíjate si estaba organizado, que hasta había dentro cámaras. Cámaras que me imagino que esta señora no sabría utilizar. Cámaras profesionales que estaban grabando cómo la policía tiraba la puerta abajo", aseveró con contundencia Porter. Instantes después, un colaborador del programa apostillaba en el plató que "le han prometido algo", a lo que la propia Carmen Porter sentenció sin contemplaciones: "Claro, la han utilizado de todas las formas a esta mujer".

La dura acusación no tardó en provocar un auténtico terremoto en los pasillos de La Sexta, desencadenando una cascada de réplicas en cadena por parte de sus caras más visibles. La propia Andrea Ropero fue la primera en saltar al terreno de juego para dar la cara por su trabajo y el de sus compañeros, dedicando un afilado dardo hacia el universo del misterio que rodea a la pareja de Cuatro: "Entiendo que gente acostumbrada a ver ovnis vea fantasmas donde no los hay. Más empatía y menos bulos. Muy orgullosa del trabajo de todo el equipo". A la ofensiva se sumó de inmediato su marido y presentador de Más Vale Tarde, Iñaki López, arremetiendo contra el rigor de la cadena rival: "Horizonte debería compartir alguna prueba de las mentiras que esparce. Pero no pueden. Es una patraña. Otro bulo".

Sin embargo, cuando la tensión rozaba el máximo histórico, el entorno de Horizonte decidió asestar un golpe definitivo. Álex Lachhein, colaborador habitual del espacio de Iker Jiménez, decidió desempolvar del baúl de los recuerdos una fotografía antigua que dejó al descubierto el pasado de los abanderados del periodismo crítico de Atresmedia. En la instantánea rescatada a través de las redes sociales, se puede observar a un sonriente Iñaki López y a Andrea Ropero posando felizmente en el plató de Cuarto Milenio junto al propio Iker Jiménez y Carmen Porter. Un posado en el que ambos profesionales de La Sexta paseaban como auténticos seguidores del espacio presentado por aquellos a los que hoy llaman "buleros". "Para no gustaros la gente de los ovnis y los fantasmas, bien que os arrimáis a ellos. Es que sois un puto meme...", ironizó el colaborador al difundir la vergonzosa prueba gráfica.

Acorralados por el revuelo generado tras la publicación de la imagen, la pareja de comunicadores de Atresmedia intentó justificarse velozmente a través de sus perfiles sociales. Andrea Ropero argumentó que el motivo de aquella entrañable visita era puramente altruista: "Sí, fuimos a llevar a un amigo que era muy fan del programa aprovechando que compartíamos regidora de plató. ¿Y? ¿Dónde está el problema? Lecciones de periodismo de los que inventan muertos en garajes y se embarran en la DANA ni una". Por su parte, López tildó la publicación de maniobra de distracción: "Horizonte lanzando confeti para confundir. Les hemos pillado en otra trola y su respuesta es la habitual: ruido. ¿Dónde están las pruebas del bulo de que a Maricarmen le habíamos ofrecido algo?".

El contraataque definitivo ha tenido lugar este martes en el plató de Más Vale Tarde, donde el programa de La Sexta decidió dar la cara e integrar la imagen en su escaleta en directo para armar su particular réplica. Ante la pantalla del plató, Iñaki López tomó la palabra para encarar directamente al espacio de Cuatro: "No nos dedicamos nosotros a testear cuál es la veracidad de las noticias que dan otros medios de comunicación. Excepto, claro, si nos acusan directamente a nosotros. Recordemos que el programa Horizonte hace unos días nos acusaba de haber comprado a Maricarmen, de haberle ofrecido algo a Maricarmen". Para reforzar su argumento, el comunicador vasco zanjó con firmeza que "nunca jamás se le ofreció nada a Maricarmen y nunca jamás pidió nada Maricarmen".

Lejos de rebajar el tono, el presentador volvió a arremeter contra la falta de fundamentación de los ataques vertidos por el programa de la competencia: "Yo creo que como todos los periodistas serios, cuando atacan nuestro trabajo y nos acusan de hacer algo que nunca hemos hecho, lo que pides son pruebas. Ayer tuvieron una oportunidad estupenda en Horizonte de dar alguna prueba de una acusación tan grave como la que lanzaron hace unos días, y no dieron ninguna".

Al llegar al incómodo momento de justificar la fotografía en la que posaban sonrientes junto a los reyes del misterio, López trató de desvincularse por completo del formato actual de sus contendientes: "Sin embargo, desde el entorno del programa y a través de redes sociales sí que pusieron esta foto. Ahí la ven. Es una foto en la que Andrea Ropero y servidor estamos en el plató de Cuarto Milenio precisamente con sus presentadores, Iker Jiménez y Carmen Porter. Una foto que tiene muchos años, muy previa sobre todo a Horizonte y desde luego un perfil de programa radicalmente distinto. Y un programa al que acudimos acompañando a un amigo, muy fan en sí de este programa, y que quería tener la oportunidad de conocer a los presentadores".

López cuestionó abiertamente la estrategia defensiva desplegada desde el universo de Cuatro: "Con esta foto es con la que se tratan de defender y con la que nos atacan. Y me llama poderosamente la atención porque no entiendo cuál es la relación. Pensarán que, como tenemos una foto con ellos, todos mentimos, y no es verdad porque nosotros no mentimos. Y ellos han mentido y siguen sin dar una sola explicación o una prueba de una acusación muy grave como es asegurar que nosotros le prometimos algo a Maricarmen; cosa que jamás hicimos porque nosotros no trabajamos así. No sé cómo trabajan ellos, pero nosotros así no".

Finalmente, el rostro de Atresmedia quiso cerrar su acalorado discurso cerrando filas en torno a la labor de su mujer en el terreno de los hechos: "Entiendo que el objetivo en realidad es atacar a la propia Maricarmen como diciendo que tenía intereses oscuros a la hora de contar esta historia. Cuando en realidad es una historia de periodismo en la que Andrea Ropero va a las 4 de la mañana porque lleva dos años siguiendo los procesos de desahucio de Maricarmen y el día de autos sube y lo graba desde dentro en un ejercicio de periodismo".