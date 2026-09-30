Nacho Abad y su 'En boca de todos', imparable: alarga su programa y quita horas a Pedrerol

Nacho Abad y En Boca de Todos viven un momento imparable en la televisión española. El espacio de actualidad, investigación y política producido por Mandarina para Cuatro atraviesa la etapa más dulce de su trayectoria tras consolidar un importante crecimiento en audiencias, lo que ha llevado a Mediaset a tomar la decisión estratégica de ampliar su duración. Con esta nueva reestructuración, desde el pasado lunes el programa adelanta su arranque a las 10:00 horas y prolonga su emisión hasta las 14:00 horas, convirtiéndose en una cita diaria de cuatro horas en directo y reforzando la apuesta del canal por la información.

El éxito que respalda esta ampliación se refleja directamente en los audímetros. En Boca de Todos ha firmado una trayectoria ascendente muy destacada, alcanzando habitualmente cuotas de pantalla con dos dígitos que superan con holgura la media de la cadena. Durante las semanas previas al cambio de horario, el espacio registró datos sobresalientes con shares del 11,8% el lunes, 11,6% el martes, 10,0% el miércoles, 10,5% el jueves y 9,8% el viernes. A este rendimiento regular se suman picos de audiencia en coberturas especiales, como el 11,3% de share registrado durante la crisis de Ceuta.

Estas cifras suponen un vuelco en el panorama de las mañanas, ya que el programa de Nacho Abad ha logrado superar holgadamente a rivales directos como Al Rojo Vivo, el histórico formato de Antonio García Ferreras en laSexta. Asimismo, el espacio de Cuatro ha acortado distancias y mira de cerca a las grandes ofertas consolidadas de la televisión generalista, apretando la lucha con Espejo Público en Antena 3, el bloque matinal de Ana Rosa Quintana en Telecinco y Mañaneros en La 1 de TVE.

El adelanto de horario redibuja por completo la batalla por la audiencia desde primera hora. Al arrancar a las 10:00 horas, En Boca de Todos prolonga en treinta minutos más su coincidencia directa con Susanna Griso y con Ana Rosa Quintana, con quien Nacho Abad compite cara a cara durante dos horas. Además, coincide con Silvia Itxaurrondo durante unos 35 minutos con el tramo final de La Hora de La 1 antes de que esta dé paso a Mañaneros.

Para dar cabida a estas cuatro horas de emisión, Mediaset ha reorganizado la parrilla matinal de Cuatro en un movimiento que afecta directamente a Josep Pedrerol. La cadena ha eliminado las reposiciones matinales de El Chiringuito de Jugones, que hasta ahora se emitían a primera hora como retransmisión de la entrega nocturna de Energy. La salida del espacio deportivo responde a su rendimiento en esa franja y a la necesidad de reestructurar las mañanas, dejando a Pedrerol concentrado en su ventana de Energy.

En lugar de las repeticiones de El Chiringuito, Cuatro ha recuperado títulos conocidos por su audiencia como ¡Toma Salami! y Alerta Cobra, que regresan en formato de redifusión para cubrir las primeras horas del día hasta las 10:00 de la mañana. Esta reestructuración encaja en el plan de Mediaset de dotar de más horas en directo a sus rostros clave de actualidad, como Risto Mejide en Todo es Mentira o Iker Jiménez en Horizonte, al tiempo que aprovecha el arrastre de En Boca de Todos para impulsar los datos de Noticias Cuatro a las 14:00 horas.