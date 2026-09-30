Víctor Janeiro responde a Belén Esteban: "Se colocó en la tele gracias a mi hermano"

Aislado en Honduras desde el inicio de Supervivientes All Stars 3 hace ya tres semanas, Víctor Janeiro se encuentra totalmente al margen del recrudecimiento de la guerra mediática que libran Belén Esteban y Jesulín de Ubrique. El diestro desconoce por completo el sonado regreso de la colaboradora a la pantalla de Telecinco en el programa ¡De Viernes! que ha logrado pulverizar los índices de audiencia de la cadena durante los últimos meses.

En dicha comparecencia, Belén Esteban no dudó en revelar episodios hasta ahora inéditos de la relación entre el torero y su hija en común, Andrea, denunciando públicamente una serie de feos y desplantes que, según su versión, la joven habría sufrido por parte de su progenitor, lamentando profundamente el trato desigual que recibe su primogénita en comparación con Juls Janeiro, la hija que el diestro tiene con María José Campanario.

Sin embargo, el aislamiento propio del concurso no ha sido impedimento para que Víctor Janeiro deje clara su postura. Durante una conversación con su compañero, Rubén Torres, el hermano de Jesulín se mostró más sincero que nunca. "Mi hermano empezó con Belén Esteban y, a raíz de tener a la niña, acabó mal", explicó. "Belén aprovechó ese tirón y se colocó en la tele gracias a mi hermano", afirmó con rotundidad, añadiendo a continuación que "siempre fue en contra y hasta el día de hoy" y que "ha estado 20 años generando dinero y tiene que ser millonaria seguro".

A lo largo de la charla, el torero reconoció que la incesante ofensiva televisiva de la colaboradora "también nos salpicaba a toda la familia, luego ya cada uno con sus circunstancias y su educación". Frente a esos ataques, quiso poner en valor la actitud que han mantenido los Janeiro a lo largo de las décadas. "Nosotros siempre nos hemos mantenido al margen y nunca hemos entrado al trapo", defendió, insistiendo en que jamás han dejado su profesión de lado ni han abandonado sus principios de ser una familia unida. "A día de hoy, con todo lo que hemos vivido, seguimos igual", remató.

Por otro lado, la sinceridad de Víctor Janeiro también tuvo su espacio durante la última gala del programa, donde se convirtió en el protagonista absoluto de la prueba del puente de las emociones. Allí, sin ser consciente de que hace escasos días Belén Esteban aseguró que su hija Andrea no mantiene ningún tipo de relación con él, el diestro le dedicó unas sentidas palabras. "Aunque pasamos poco tiempo con ella en la infancia la tenemos muy presente y no nos olvidamos", confesó visiblemente emocionado.

Para concluir su intervención, quiso zanjar cualquier tipo de rencor y mandar sus mejores deseos a todos los implicados en el conflicto. Tras afirmar que Jesulín de Ubrique se encuentra en un gran momento personal y es plenamente feliz junto a su mujer y sus hijos, extendió esa voluntad de paz hacia su expareja. "A Belén también le deseo lo mejor, por la hija que tiene que es familia nuestra", sentenció, dejando en el aire la gran incógnita de cómo reaccionará a su regreso a España tras descubrir las declaraciones vertidas en su ausencia.