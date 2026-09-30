Vuelve el Jorge Javier más despota: su humillante reacción contra Beatriz Trapote

La tensión volvió a adueñarse del plató de Telecinco durante la emisión de la gala de Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie este martes, 29 de septiembre. En una velada marcada por la intensidad de las emociones, los espectadores fueron testigos de un cabreo monumental de Jorge Javier Vázquez, quien hizo gala de su perfil más déspota y dictatorial. El presentador catalán explotó sin miramientos contra Beatriz Trapote después de que la periodista y defensora criticara abiertamente una pregunta formulada sobre Belén Esteban a raíz del emotivo «puente de las emociones» protagonizado por su marido, Víctor Janeiro.

El hermano de Jesulín de Ubrique se emocionó ya en el primer peldaño al recordar su infancia en una "familia humilde de Ubrique". Según él, los Janeiro eran "una familia trabajadora": "No teníamos nada, pero lo teníamos todo. Éramos muy felices y el cariño que nos tenemos los cuatro hermanos es por la educación que nos dieron".

Sin embargo, el clima cambió drásticamente al alcanzar el siguiente peldaño, enfocado de lleno en la histórica y convulsa relación entre Jesulín y Belén Esteban. El torero definió a Belén de entrada como una "muchacha encantadora": "Tuvieron una hija, pero no congeniaron y se separaron". Fue en ese preciso instante cuando todo cambió en la relación de su familia con los medios de comunicación, un giro del que culpó directamente a su excuñada. Según denunció el concursante, ella "cogió un camino muy fácil, que fue atacar a la vida de mi hermano y de toda la familia. Ganó mucho dinero a costa de mi hermano. Me duele como hermano y como hijo, porque la que ha sufrido más ha sido mi madre", confesó entre lágrimas.

En ese mismo testimonio, Víctor Janeiro lamentó no tener trato con su sobrina Andrea, pero dejó claro que la "lleva en el corazón" y tiene "las puertas abiertas de la casa de la familia". La carga sentimental alcanzó su punto álgido al referirse a su mujer, Beatriz Trapote, momento en el que el concursante se emocionó más si cabe: "La conocí en una entrevista y jamás pensé que iba a ser la mujer de mi vida. Hemos pasado muchísimo, alegrías, tristezas, pero lo más importante es la familia que me ha dado".

Estas palabras rompieron por completo a la periodista en plató. No obstante, en pleno directo y contextualizado en un clima de máximo interés mediático —reavivado además tras las contundentes declaraciones que la propia Belén Esteban ofreció en el plató de ¡De viernes!, donde repasó su trayectoria y sus inacabables rencillas con el clan de Ubrique—, Jorge Javier no dudó en ir al grano. El conductor le preguntó directamente por las declaraciones de Víctor sobre la "patrona", pero Trapote se negó en rotundo a contestar: "Para mí el puente de las emociones significa mucho más que hablar de Jesús y Belén; no me parece que esa sea la pregunta".

Esta réplica dejó "atónito" al comunicador, quien no toleró lo que consideró "un cuestionamiento" directo a su labor e imprevistamente explotó contra ella para defender su profesionalidad y su función en el programa.

"A mí tampoco me parece que se cuestione mi labor como presentador. Entiendo que a ti te encantaría que te preguntara por ti. A mí lo que no me gusta es aburrir al espectador. Lo siento mucho, es mi trabajo. Yo hago mi trabajo como considero oportuno y me parece que la pregunta pertinente es esta. Ahora bien, si tú consideras que no quieres contestar, me parece que estás en todo tu derecho, pero me parece muy mal venir aquí y enmendar la plana a un presentador, sinceramente", le reprochó duramente ante una Beatriz Trapote completamente deshecha en lágrimas.

Ante el desesperado intento de la periodista por justificarse, el comunicador de Badalona la frenó en seco para marcar territorio con un tono autoritario que muchos han calificado en redes de puro despotismo: "No, perdona, es que también te voy a decir una cosa: no soy un cualquiera. Lo siento mucho, no soy un cualquiera y es muy feo decirlo, pero soy Jorge Javier Vázquez. Entonces, perdona un momento, me parece muy bien que estés rota por el puente y que lo disfrutes porque ha sido muy bonito lo que te ha dicho, pero yo hago mi trabajo y estás en tu derecho de no responder".

"No me apetece responder", insistió entre sollozos la mujer de Víctor Janeiro. Fue entonces cuando el presentador aflojó la presión, aunque manteniendo el control del plató: "Perfecto, lo entiendo perfectamente. Claro que lo entiendo, como cuando yo te pregunto cualquier cosa, y tú las evades, y yo te lo acepto, ¿o no?". "Sí", contestó ella sumisa. "Pues ya está. No creo que haya ningún tipo de enfrentamiento aquí", sentenció el conductor.

Para rematar el tenso momento y argumentar la pertinencia periodística del tema, Jorge Javier volvió a la carga para justificar la relevancia de su intervención haciendo alusión directa al debate público generado en los platós de Mediaset: "Segunda pregunta que me interesa del puente de las emociones. Lo ha contado él, no me lo estoy inventando yo. Es el tema de la semana. Estamos hablando del tema de la semana. Es como ahora si en un tema de actualidad no se habla de Mari Carmen, de los desahucios y de la Puerta del Sol", aseguró, antes de desviarse un segundo del tema para posicionarse a favor de "la gente que está en la Puerta del Sol": "Entiendo perfectamente que la gente joven se manifieste y reivindique su derecho a una vivienda".