Aldo Comas denuncia "amenazas de muerte" tras su polémico estreno en televisión

El estreno de Aldo Comas como colaborador en la nueva etapa de El Tiempo Justo en las mañanas de Telecinco se ha visto envuelto en la polémica por sus palabras a Paca Blanco, una mujer de 77 años que va a ser desahuciada y cuya historia ha ocupado espacio televisivo tras el revuelo causado por el mediático caso de Maricarmen. En la emisión del pasado martes, la entrevistada conectó desde la acampada de la Puerta del Sol con el plató de Telecinco para dar a conocer su situación de vulnerabilidad.

Explicó que una de las soluciones habitacionales que le han ofrecido es una plaza en una residencia "de monjas", algo que sirvió al marido de Macarena Gómez para lanzar un comentario irónico, fiel al estilo ácido que siempre le ha caracterizado: "Ay, de repente van las monjas y le salvan... Es bonito. Me gusta que ahora las monjas la vayan a salvar". "Que no quiere; Paca no quiere irse a vivir a una residencia gestionada por religiosas", puntualizó Joaquín Prat. Tras escuchar sus palabras, Paca decidió quitarse el micrófono y abandonar súbitamente el directo expresando su indignación con el equipo del magacín: "Si voy a servir de chascarrillo, os dan por culo y una gorra a cuadros", dijo antes de despedirse.

Tras el desplante de la entrevistada y la repercusión alcanzada en las horas posteriores, el asunto ha vuelto a formar parte de la escaleta de contenidos de El Tiempo Justo este jueves. El espacio matinal de Mediaset ha conectado en directo con Aldo Comas para abordar el episodio y dar oportunidad al tertuliano para explicar lo ocurrido.

"Se ha liado una buena", ha introducido el presentador Joaquín Prat al conectar vía telemática con el artista, quien reaparecía en pantalla por primera vez desde lo ocurrido. Durante la conexión, Comas ha expuesto su punto de vista sobre lo acontecido en la mesa de debate: "Ante todo, hay que diferenciar el factor humano a la parte tertulia televisiva. Luego, yo me he enterado ahora de que la señora Paca perdió a una hija, que es algo ante lo que me pongo a sus pies. Nada de lo que yo dijera debería haberlo dicho sabiendo este dato. Yo con Paca hablaba a nivel conceptual y usé el humor porque es como yo trabajo", ha expuesto el colaborador en El Tiempo Justo.

A continuación, el programa ha emitido un vídeo que recopilaba el impacto en las plataformas digitales del momento vivido con Mari Carmen, incluyendo los mensajes y publicaciones dirigidos hacia el colaborador. Entre los contenidos mostrados en pantalla figuraban frases como "Muchos chistecitos y muchas tonterías hasta que te pegan un tiro en la nuca"; "por el bien de todo el mundo, suicídate" o "¿sabes a quién no van a desahuciar? A esa que se fue cuando tenías 24 años. Por esa parte, puedes seguir tranquilo, que seguirá bajo tierra. A ver si tardas poco en acompañarla", en alusión al fallecimiento de la madre del tertuliano.

Tras la emisión del vídeo, el conductor del espacio ha preguntado al colaborador sobre el sentido de su intervención del martes: "¿Tú te querías mofar de Paca?", le ha cuestionado Joaquín Prat. "¡Cómo me iba a querer burlar de una pobre señora que lo está pasando mal! Yo no sabía que las monjas le habían tratado mal en el Patronato", ha argumentado Comas. Asimismo, el tertuliano ha manifestado que ha trasladado una propuesta a la propia afectada: "Que venga a mi casa si la desahucian".

Durante la conversación, el colaborador ha valorado el tipo de reacciones recibidas: "No debemos estar polarizando todo y convirtiendo esto en cazas de brujas todo el rato", ha manifestado. "Cuanto más me expongo, más amenazas de muerte. Es la nueva ETA, la ETA woke. Lees cosas que dices: 'wow, ¿y tú eres el progresista?' Se me caen los huevos al suelo", ha expresado.

"Yo el problema que tengo es que analizo las cosas desde mi punto de vista entre el bar y el lienzo", ha agregado Comas al ser preguntado por su cometido habitual en la mesa. "Por eso eres contertulio de este programa", ha replicado Prat. Cuestionado de nuevo sobre si modificaría su interacción con Paca, el colaborador ha reiterado que no existió ánimo de burla y ha señalado que "vivimos en una polarización ridícula".

Respecto a su continuidad en el espacio tras las peticiones de cese surgidas entre parte del público, Prat se ha interesado por si el tertuliano había contemplado no regresar a El Tiempo Justo. "Absolutamente, pero yo me levanto cada mañana, me enamoro y me desenamoro, quiero abandonar y vuelvo... Esto quedará en un resquicio tonto", ha contestado el entrevistado, añadiendo sobre las referencias vertidas hacia sus allegados: "Es alucinante... hablando de mi hijo y con amenazas hacia él con solo 11 años; con un lenguaje etarra que me recuerda a mi infancia en los años del plomo".

En el tramo final de la conexión, el colaborador ha planteado su permanencia al conductor del programa: "Pero yo, si no me echas, no me voy". "No, no te echo, el martes te veo", ha respondido Joaquín Prat. "¡Volveré!", ha concluido Comas antes de cortar la comunicación.

Esta reaparición se suma a las palabras que el propio Joaquín Prat pronunció el día anterior en la entrega del miércoles de El Tiempo Justo, cuando abordó el abandono de Paca para trasladar un mensaje a la audiencia. "Yo quiero pedirle disculpas a Paca. Le mando a Paca mis sinceras disculpas por la parte que me toca como conductor de este programa. Sinceras disculpas".