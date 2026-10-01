El drama de España no es Maricarmen, es Nacho de Borbón

La estampida playera en dirección a las villas se ha convertido ya en una práctica rutinaria del programa. En La Isla de las Tentaciones, el que no sale corriendo hacia la otra casa durante una hoguera es porque no quiere a su pareja, de manera que el que más y el que menos acaba participando en esa especie de crossfit costero hasta que se cansa y se deja caer al agua con el dramatismo que requiere la ocasión. Sandra Barneda trata de detener a los concursantes cuando pasan por su lado, pero todos se le escapan. O entrena más duro para placarlos a tiempo o la productora tendrá que rodear el espacio de la hoguera con concertinas, porque estamos a punto de que todos juntos salgan pitando a la casa de sus churris a recriminarles sus cuernos, reales o no.

Seguimos con preocupación y desbordante sintonía el drama sentimental que vive Nacho, devastado por la traición en ciernes de Náyades, que apenas puede ya dominar las ganas de encamarse con el italiano. Acabarán bajo las sábanas, por supuesto, una certeza que el primo lejano del rey Felipe VI se niega a aceptar. Esa zozobra, provocada por el autoconvencimiento de que aún es posible salvar su relación, está afectando a Nacho, pero también a los seguidores del programa, que asistimos estupefactos a los devaneos traicioneros de su novia, que ha sumido el corazón de Nacho en la penumbra más oscura tras clavarle con saña el frío estilete de la traición.

En el programa anterior, Nacho intentó llegar a la Villa Montaña desde la hoguera, pero se equivocó de dirección. Ya en su casa, mientras las solteras consolaban a los novios después de ver las imágenes de sus parejas, se arrancó de nuevo a todo trapo hasta llegar a la zona donde Náyades y sus compañeras vivían su calvario particular.

Qué dramón, amigues, qué dramón. Nacho suplicaba a su novia que pensara en él y dejara de traicionarlo. Náyades también sollozaba, pero le soltó —¡oh, mujer cruel!— que tiene muchas dudas, lo que acabó de destrozar al muchacho. En realidad, la única duda de Náyades es si se va a acostar ya con el insoportábiile o va a esperar algún día más, porque es evidente que lo suyo con Nacho está muerto ya.

El contrapunto femenino de Nacho es la bella Gema, presa de un nuevo ataque de nervios tras ver al gañán de su novio besándose con Nataly. Gema también echó a correr por la playa y Paula salió detrás. Total, para nada, porque se quedaron a mitad de camino, convenientemente rebozadas en arena y agua de mar. A Gema hubo que atenderla por segunda vez, pero parece que ha sido la definitiva. Todo hace indicar que se ha cansado de ejercer de felpudo de un elemento que solo necesita, como él mismo explicó, "echar dos al día".

La de este miércoles fue la hoguera más bestial de la historia del programa. Las imágenes de Gema con dificultades respiratorias, abrazada por sus compañeras también al borde de la histeria, van a ser difíciles de superar. Pero el psicodrama no fue más allá. De hecho, al día siguiente todas estaban muy recuperadas y dispuestas a olvidar a los ingratos que las han traicionado. Como Paola, que tras ver el beso de su novio con Irini trató también de batir la plusmarca mundial de los 800 m playa. Cuando comenzó a quedarse sin fuelle lo pensó mejor y volvió a la hoguera a mandar a la m… a su todavía novio, con el que, asegura, ya no quiere tener nada que ver.

No nos olvidamos de Mara, que dice sufrir mucho por su novio cuando vea que habla con Juanpi, a pesar de lo cual decidió tener una cita con él. Es una femme fatale que va a proporcionar también grandes noches de gloria al programa para ruina de Miguel, su joven enamorado. Un serio candidato a pasarlas tan canutas como Nacho si no sale pronto de ahí.