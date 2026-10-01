TVE, en problemas: avalancha de abandonos de periodistas de 'Mañaneros' y 'Malas Lenguas'

Un mes después de haber estrenado sus respectivas temporadas con profundas transformaciones en sus equipos de presentadores y con renovadas apuestas gráficas, los magacines de RTVE Mañaneros 360 y Malas Lenguas se enfrentan a un complejo escenario. Desde este mismo jueves, ambos formatos sufren la pérdida definitiva de varios de sus rostros más destacados, quienes se despiden de la televisión pública para embarcarse en nuevos compromisos profesionales.

Este baile de nombres llega justo cuando la franja matinal acababa de reorganizar sus piezas tras la era posterior a Javier Ruiz. En esta nueva etapa, el espacio ha estado marcado por la llegada de Jesús Cintora como director y conductor principal, así como por la incorporación de profesionales procedentes de Malas Lenguas, entre los que destacan su directora adjunta Carla Sanz y la copresentadora Ane Ibarzabal. Sin embargo, pese al asentamiento de este nuevo esquema, Mañaneros 360 ha visto cómo una nutrida representación de su plantilla de reporteros ha decidido hacer las maletas, tal y como recogen medios como El Televisero.

El golpe más severo para la redacción de Mañaneros 360 se produce en su área de investigación y actualidad judicial. El matinal pierde del tirón a sus dos reporteros especializados en tribunales, los encargados de cubrir la información sobre las diferentes causas judiciales que salpican tanto al Gobierno central como al Partido Popular, además de informaciones clave sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o el entorno de Isabel Díaz Ayuso. Se trata de Pedro Gómez y Carla Acuña, quienes llegaron al formato en abril de 2025 de la mano de Javier Ruiz en su firme apuesta por reforzar el peso del análisis político.

Ambos periodistas formalizaron su marcha a través de sus perfiles personales en redes sociales. Pedro Gómez, profesional con pasado en La Sexta Noticias, publicó una fotografía sosteniendo el micrófono del magacín junto al mensaje "Gracias", acompañado de tres corazones azules y la etiqueta 'Equipo'. Por su parte, Carla Acuña recurrió a los stories de Instagram para confirmar su salida definitiva: "Hoy ha sido el último día con este micro. Y no pienso hacer ningún tipo de retrospectiva porque paso de sensiblerías. Solo diré que la ovni ha sido muy afortunada de llevarlo". Asimismo, en otra imagen junto a María Álvarez, reportera de La Hora de La 1, añadió: "Y por lucirlo con compis tan guays. Nos vemos en las calles".

A estas dos bajas en el área de tribunales se suman otros nombres fuertemente vinculados a la sección de sucesos e información de última hora. Alberto Herrera, comunicador que solía ofrecer las noticias de última hora desde la redacción y que ejerció como copresentador en épocas anteriores, dedicó unas emotivas palabras de despedida a otros dos redactores que abandonan la productora La Cometa: María Escolar y Emilio Pacho. "Hoy estamos tristes porque nos dejan para seguir triunfando en otros proyectos. Todo lo mejor para María Escolar y para Emilio Pacho. Qué gusto ha sido trabajar con vosotros. No se puede ser más 360. ¡Os quiero!", aseveró en sus redes.

El propio Emilio Pacho respondió publicando un extenso comunicado de gratitud para cerrar su ciclo tras dos años en la capital española: "Hoy, cuando cumplo dos años en Madrid, acaba mi aventura en Mañaneros. El programa que me cambió la vida y que me trajo hasta aquí. Gracias por la infinita confianza a todos. Hicimos tele. Nos divertimos. Mucho. Reímos, lloramos y contamos la realidad de lo que pasaba. Y, desde la política, nos planteamos la vida y conseguimos liderar. Gracias infinitas. Hoy cierro esta etapa con el corazón llenito de todo el cariño que me habéis regalado. Ahora vamos al máximo a por lo que viene. Un proyecto apasionante, un curso político intenso, la ilusión del primer día y los 7 sentidos puestos en lo que está por llegar".

El goteo de deserciones en la plantilla informativa de Mañaneros 360 concluye con Marta Hita, una de las reporteras con mayor recorrido en la cobertura política diaria. La periodista se despidió admitiendo la mezcla de emociones que le produce esta marcha: "Hoy toca cambiar de rumbo. Me voy con ilusión por lo que viene y con un poquito de pena por todo esto que dejo atrás. Mañaneros 360, gracias por tanto. Suerte que muchos de los que aparecen en las fotos me van a acompañar en esta nueva aventura. Nos vemos muy pronto".

Las bajas no se han limitado de forma exclusiva a la oferta matinal de La 1, pues Malas Lenguas también ha registrado una salida notable en su equipo de colaboradores. La humorista Raquel Hervás dijo adiós en directo este miércoles tras finalizar su última participación en el programa, espacio que recientemente había estrenado etapa con Gonzalo Miró, Esther Palomera y Ana Hinestrosa en las labores de presentación tras el cambio de Jesús Cintora a las mañanas.

👋🏻 Hoy despedimos a @eldodoazul de Malas Lenguas ❤️ Nos ha hecho reír, pensar y mirar la actualidad con otros ojos. Y si algo nos deja claro en su despedida es esto: que no nos quiten las ganas de reírnos ✊🏻 Menos miedo, más risas y muchas ganas de seguir defendiendo lo… pic.twitter.com/p7uMkaQFPi — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) September 30, 2026

En su intervención final, Hervás dedicó un alegato cargado de emoción e ironía: "Antes de acabar, permitidme decir una cosa. Hoy es mi último día en Malas Lenguas. Así que quiero agradecer a todo el equipo del programa, desde realización, producción, redacción, reporteros, redes y personal de RTVE, cámaras, sonido, vestuario, maquillaje y sobre todo personas del comedor. A las personas que de verlas tanto por aquí se han convertido en mis amigos y al equipo de humor del programa que salieron hace tiempo pero han sido muy importantes para mí. Gracias por lo aprendido. Que ha sido mucho. Y gracias por vuestro calor humano. No voy a llorar, lo prometo. Y a la peña que veis el programa os quiero decir algo: la cosa se está poniendo fea, fea de verdad. Parece que hay gente que nos quieren quitar los derechos, pero ya que nos los van a quitar, que no nos quiten las ganas de reírnos de ellos en su cara. Menos miedo y más risas. Ya lo dijo un sabio, cuanto peor mejor y peor para todos. Y sí, cuanto peor se ponga la cosa, mejores chistes haremos. Gracias por vuestro cariño y gracias siempre a Malas Lenguas".

Destino: ¿La Séptima?

A pesar de que las distintas despedidas no han detallado de forma explícita el destino final de los profesionales salientes, las constantes pistas dejadas por los propios protagonistas señalan hacia un mismo proyecto: la llegada al nuevo canal de televisión digital terrestre, La Séptima. Los guiños como el "7" resaltado por Emilio Pacho al hablar de sus "7 sentidos puestos en lo que está por llegar" o las afirmaciones de Marta Hita de que coincidirá con sus antiguos compañeros en su "nueva aventura" cobran un significado claro al revisar el organigrama de la nueva cadena.

Detrás de la dirección editorial de La Séptima se encuentra Javier Ruiz, exdirector y expresentador de Mañaneros, mientras que la dirección de contenidos la ocupa Daniel Fernández, quien estuvo al frente de la dirección de Mañaneros 360 hasta el pasado mes de agosto. La coincidencia con sus antiguos responsables editoriales sitúa al grupo de reporteros y redactores salientes en la órbita directa del canal privado, en lo que promete ser un trasvase masivo de talento desde la televisión pública hacia el nuevo proyecto televisivo.