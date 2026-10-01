Un error deja al descubierto las mentiras de 'Pesadilla en la cocina' y laSexta se justifica

Pesadilla en la Cocina vuelve este jueves 1 de octubre a laSexta tras una semana de ausencia por la actualidad informativa. Sin embargo, el programa de Alberto Chicote se ha convertido en el blanco de las críticas antes de la emisión de una nueva entrega por unas imágenes que se vieron el pasado 17 de septiembre y que han puesto en duda su credibilidad. La polémica saltó cuando en la segunda emisión de la temporada, dedicada al Gastrobar Terelita, el chef propuso a los comensales una nueva dinámica: para conocer su feedback sobre el servicio del restaurante, Chicote creó un grupo de WhatsApp en el que los clientes podían expresar sus quejas y demandas por el trato y la comida, de cara a trabajar junto a los dueños en la solución de sus problemas.

A través de esta nueva dinámica, los clientes pueden expresar sus opiniones mientras disfrutan de la comida, valorando tanto los platos que prueban como el trato que reciben por parte de los dueños y camareros del restaurante. Sin embargo, lo que ha suscitado un gran revuelo en redes sociales es que en pantalla se vieron imágenes del mencionado chat en el que los mensajes estaban escritos por números asociados en la agenda a trabajadoras de Warner Bros. ITVP España, la productora responsable de Pesadilla en la Cocina. En concreto, los nombres y números que aparecieron asignados a las conversaciones correspondían a miembros de los equipos de guion y de producción del propio formato.

En el último episodio de "Pesadilla en la cocina" de @albertochicote el grupo de WhatsApp de "clientes del restaurante" está compuesto íntegramente por el equipo de producción del programa. pic.twitter.com/itm6r4ypIf — Capturas ANHQV (@CapturasANHQV) September 30, 2026

Las redes sociales se incendiaron después de que varios espectadores se dieran cuenta de que la nueva dinámica de Chicote, el chat de clientes, mostraba a personas vinculadas a la propia producción del programa. Muchos fans reaccionaron en las plataformas digitales admitiendo "sentirse traicionados y engañados" ante lo que consideraban un montaje del show televisivo. Entre los comentarios más viralizados sobre la pillada, un usuario señaló con estupor: "¿Esto de Pesadilla en la Cocina? Teléfono producción, guion Warner, las fotos de perfil, yo me río pero es…".

Ante la polvareda levantada por las imágenes, fuentes de Atresmedia consultadas por el digital Vertele han querido ofrecer su versión de los hechos para aclarar lo sucedido con la imagen que se coló en el programa. Según explican estas fuentes, desde hace varias temporadas, y como ocurre en otros programas de televisión, a los comensales de Pesadilla en la Cocina se les retira el móvil durante las grabaciones para evitar que graben material confidencial y lo compartan en redes sociales antes de su emisión en laSexta.

Por este motivo, las mismas fuentes confirman que la decisión de utilizar esos terminales se debió principalmente a este protocolo de seguridad: para realizar esta actividad de interacción en el restaurante, el propio equipo facilitó sus teléfonos a los clientes para que pudiesen escribir. Desde la cadena e insistiendo en defender la autenticidad del formato, argumentan que lo que se vio en la última entrega del programa de Chicote fue una conversación real entre comensales con opiniones completamente auténticas sobre la comida y el servicio, pero realizada a través de terminales que no eran sus dispositivos personales. A pesar de estas explicaciones oficiales, la pillada ha reabierto el debate sobre los límites de la telerrealidad y la transparencia del exitoso programa de laSexta.