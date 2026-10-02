Elon Musk y Shivon Zilis rompen "sin previo aviso" su peculiar relación sentimental

El fundador de Tesla, Elon Musk, y propietario de la red social X ha puesto fin a su vínculo sentimental con Shivon Zilis. La noticia ha trascendido este mismo viernes después de que la propia ejecutiva de la empresa tecnológica confirmara la ruptura a través de un mensaje publicado en internet. Según ha explicado, el final de la pareja se ha producido sin previo aviso y en un lapso de apenas unos días.

La confirmación oficial ha llegado como respuesta a un usuario que se percató de que el empresario sudafricano había dejado de seguir a la directiva en su propia plataforma. Ante la avalancha de comentarios, Zilis ha decidido pronunciarse públicamente para zanjar los rumores, adjuntando además una captura de pantalla que muestra el último intercambio de mensajes de texto que ambos mantuvieron la semana pasada.

"Es difícil pasar de estar enamorada a tener que dejarlo ir en una semana y sin previo aviso, pero así son a veces las cosas", ha confesado la directora de operaciones y proyectos especiales de Neuralink, compañía fundada por el propio magnate. Pese a lo doloroso de la situación, ha querido dejar claro que le sigue importando el bienestar de su expareja y que siempre deseará su felicidad.

En un tono marcadamente conciliador y alejado de cualquier tipo de reproche público, la directiva ha asegurado que ha amado al creador de SpaceX "más que a la vida misma". En su comunicado, ha añadido una profunda reflexión personal: "Él me ha enseñado lo equivalente a cien vidas de sabiduría y ha hecho que mi copa rebose de sentido vital". Asimismo, ha expresado su gratitud por la familia que han formado y su deseo de mantener una buena relación de amistad para poder compartir de forma armónica la crianza de los menores.

La trayectoria personal de ambos ha sido poco convencional. Su acercamiento familiar comenzó cuando el multimillonario se ofreció como donante de esperma para que Zilis pudiera concebir a los gemelos Strider y Azure, que nacieron en el año 2021. Posteriormente, la pareja amplió la familia con la llegada de Arcadia en 2024 y de Seldon Lycurgus tan solo un año después. Durante todo este tiempo, la ejecutiva siempre defendió su relación, a pesar de que trascendió que el empresario había tenido descendencia con otras mujeres en el mismo periodo.

Los entresijos de este vínculo quedaron expuestos el pasado mes de mayo, cuando Zilis tuvo que testificar ante un tribunal federal de California. Su comparecencia se produjo en el marco de una demanda que Musk había interpuesto contra OpenAI, un proceso judicial que finalmente terminó perdiendo. Durante su declaración bajo juramento, la trabajadora detalló que tuvieron un breve romance en el año 2016 mientras ella formaba parte de la plantilla de Tesla.

Tras aquel primer encuentro sentimental, ambos optaron por forjar una estrecha colaboración profesional y una sólida amistad. Fue años más tarde cuando tomaron la decisión de convertirse en padres mediante fecundación in vitro, estableciendo una relación que giraba casi en exclusiva en torno al cuidado de sus hijos. Esta visión pragmática coincide con la descripción aportada por el biógrafo Walter Isaacson, quien, en declaraciones citadas por la revista Forbes, ha definido a la alta directiva más como una compañera intelectual del empresario que como una pareja romántica al uso.