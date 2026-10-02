Hombres G desafían el intento de censura de su nueva canción: "Es un retrato del odio en redes"

La mítica banda madrileña Hombres G vuelve a estar en el centro del debate público tras la presentación de su nuevo sencillo en El Hormiguero. Fieles a la irreverencia y al espíritu desenfadado que los consagró en los años 80, David Summers y sus compañeros no solo mostraron su nueva propuesta musical, sino que destaparon los intentos de censura y la resistencia que sufrieron antes de poder sacarla a la luz.

Durante su intervención en el programa de Pablo Motos, la agrupación relató el calvario de presiones que rodeó el proceso de producción. Según explicaron los propios integrantes, desde diferentes sectores de la industria y la opinión pública se intentó frenar el lanzamiento de la letra bajo la premisa de no incomodar o evitar rozar los límites del nuevo puritanismo cultural.

Un retrato del odio en las redes

Summers fue contundente al defender la intencionalidad del tema, asegurando que la letra busca reflejar la crispación y el odio irracional que imperan en las plataformas digitales. Irónicamente, el pronóstico del grupo se cumplió al milímetro: mientras defendían la libertad de creación en el plató de Antena 3, las redes sociales se llenaban de insultos y ataques contra ellos por no someterse a los dictados de la corrección política imperante.

"No podemos permitir que el miedo al qué dirán o a la cancelación dicte lo que se puede o no se puede escribir en una canción", vinieron a trasladar en su discurso. Lejos de amedrentarse ante la campaña de acoso digital, Hombres G reafirmaron su compromiso con la libertad artística, recordando que la música siempre ha sido un espacio de provocación y libertad frente a los dogmas del momento.