Jorge Javier traiciona a Belén Esteban e invita a Jesulín y Campanario a Mediaset

Apenas 24 horas antes de que Belén Esteban reaparezca en el plató del programa ¡De Viernes! para contestar a las recientes críticas, el presentador estrella de la cadena ha lanzado un órdago en toda regla. Tras los ataques de la colaboradora hacia Jesulín de Ubrique, en los que recriminaba el trato hacia su hija Andrea en comparación con el dispensado a Julia Janeiro, Jorge Javier Vázquez ha aprovechado la última gala de Supervivientes para tender puentes con la familia del torero. Un gesto que evidencia el distanciamiento definitivo con quien fuera su compañera de plató durante décadas.

El contexto de este acercamiento se enmarca en la participación de Víctor Janeiro en la edición actual de Supervivientes All Stars 3. Completamente aislado de la actualidad en España, el diestro se ha sincerado en Honduras sobre las rencillas familiares. En una charla con Rosa Benito, lamentó que la presencia continuada de su excuñada en los medios de comunicación haya repercutido en el trato con su sobrina, a quien aseguró tener muy presente. Además, destacó el sufrimiento de su madre, Carmen Bazán, ante una situación que se ha prolongado más de veinte años.

"Ha sufrido mucho. Al final hay una niña ahí, la nieta, la abuela... tú sabes. Nosotros siempre mantuvimos respeto, nunca entramos al trapo sobre todo por respeto a la niña que hay en medio. Cuando yo he tenido mis hijos me he dado cuenta de lo mal que lo habrá pasado mi hermano, porque yo ahora por lo que sea me tengo que separar de mi mujer y juega con... eso es duro", explicó Víctor Janeiro respecto al impacto del conflicto mediático en el seno de la familia. "Nosotros siempre mantuvimos respeto, nunca entramos al trapo, sobre todo por respeto a la niña que hay en medio", sentenció. Estas declaraciones provocaron una inmediata reacción en el plató de Madrid, donde se encontraba Beatriz Trapote, esposa del concursante, quien confirmó que toda la familia sigue con atención el formato y confía en su victoria.

Fue en ese momento cuando el presentador de Badalona decidió enviar un mensaje directo a la expareja de su antigua amiga. "Jesús Janeiro Bazán, María José Campanario. Quedáis formalmente invitados para participar en la próxima edición de Supervivientes 2027. Bueno, uno u otro o los dos, lo que quieran. Primero uno, luego el otro, si esto no se acaba nunca", proclamó en tono distendido. Esta invitación pública marca un punto de inflexión en la línea que habitualmente mantenía Mediaset respecto al clan de Ambiciones mientras duró la etapa dorada de Sálvame.

La oferta no terminó ahí, ya que Vázquez extendió su propuesta a Julia Janeiro, mostrando una inesperada afinidad hacia la joven. "Escucha una cosa, Juls, sabe Dios que tienes que venir a 'Supervivientes'. Tienes que venir a 'Gran Hermano VIP', a lo que sea. Tienes que venir al 'Gran Hermano Dúo', tienes que venir a... a Mediaset. Tienes que venir a lo que te dé la gana. Te doy permiso hasta para que ocupes mi casa, lo que te dé la gana".