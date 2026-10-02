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Lloros, tensión y un adiós inesperado: así fue la intensa Gala 4 de Supervivientes All Stars

La palapa volvió a arder en Telecinco: cruce de acusaciones, una sorprendente eliminación y una lista de nominados que rompe las alianzas.

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La palapa volvió a arder en Telecinco: cruce de acusaciones, una sorprendente eliminación y una lista de nominados que rompe las alianzas.
Mediaset

La Gala 4 de Supervivientes All Stars 3, emitida en directo la noche del jueves 1 de octubre, estuvo cargada de momentos clave en Honduras:

Tras la salvación previa de Asraf Beno durante la gala de Tierra de Nadie, la decisión del público quedó entre Arkano, Ivana Icardi y Yulen Pereira. Finalmente, el duelo se libró entre Ivana Icardi y Yulen Pereira, quien se convirtió en el tercer expulsado de la edición, tras Lola Ortiz y Laura Cuevas. Su salida afectó de manera directa a compañeros como Marta Peñate, con quienes había formado un grupo muy unido. Yulen se despidió dando las gracias y destacando el cariño que se lleva de Omar y de Arkano. La presentadora en Honduras, María Lamela, despidió emotivamente a Yulen destacando su gran desempeño físico y deportividad.

El distanciamiento entre Rosa Benito y Asraf Beno sumó un nuevo capítulo. Tras los comentarios de Rosa criticando las lágrimas de Asraf en la playa, la tensión volvió a aflorar al discutir la falta de empatía entre compañeros.

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En cuanto a los juegos de líder e inmunidad, los dos grupos se midieron en la prueba semanal para conseguir el collar de líder y asegurar la inmunidad de cara a la ronda de nominaciones. La fuerza, el equilibrio y la agilidad volvieron a poner al límite el estado físico de los supervivientes tras varias semanas de concurso. Rubén Torres e Ivana Icardi volvieron a alzarse con la victoria en sus respectivos grupos y ambos consiguieron la inmunidad para la semana y el poder de otorgar una nominación directa.

Las votaciones entre compañeros en la palapa, junto a las decisiones directas de los líderes, dejaron expuestos a cuatro concursantes para la siguiente expulsión. La gran novedad fue que los familiares presentes en plató también nominaron, y sus votos se sumaron a los de los concursantes, algo que descolocó a los supervivientes, que no sabían nada.

Isa Pantoja, Beatriz Trapote, Javier Ungría y Marlene Mourreau fueron algunos de los familiares que participaron. Los familiares de Playa Sol nominaron a Yola, y Damián, como líder, añadió a Asraf. Los de Playa Luna nominaron a Chiqui, que junto a Arkano (nominado por Ivana) completa la lista. Así, los nominados de la semana son Chiqui, Arkano, Yola y Asraf.

El próximo domingo, durante la emisión de Conexión Honduras, se disputará la prueba de salvación previa para conocer quién se cae de la lista antes del veredicto definitivo del jueves.

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