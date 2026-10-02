Los récords de Ayuso en 'Horizonte': programa más visto de su historia y 'sorpasso' a 'El Hormiguero'

La visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al plató de Horizonte, donde fue entrevistada por Iker Jiménez y Carmen Porter, dio el liderazgo absoluto al programa de Cuatro en la noche del jueves. La presencia de la dirigente autonómica no solo situó al espacio en lo más alto de la franja, sino que convirtió esta entrega en la emisión más vista del formato desde que comenzó a emitirse en el tramo de lunes a jueves.

En el cómputo global, una media de 1.630.000 espectadores siguieron la emisión, alcanzando una cuota de pantalla del 13,8%. Estas cifras aumentaron sensiblemente en el tramo concreto en el que se desarrolló la entrevista, entre las 21:51 y las 22:40 horas, congregando a 1.885.000 televidentes y registrando un 15,5% de share.

El destacado rendimiento de Horizonte supuso además un cambio de tendencia en el pulso habitual que mantienen El Hormiguero y La Revuelta. El triunfo de Cuatro por más de dos puntos respecto a sus inmediatos competidores perjudicó de forma clara al programa presentado por Pablo Motos, que descendió hasta los 1.395.000 espectadores y un 11,8% de cuota. En sentido contrario, La Revuelta logró crecer y superar a su rival directo en Antena 3.

El espacio de David Broncano, que tuvo como invitado al abogado Mariano Benítez de Lugo, profesional especializado en la lucha contra los llamados fondos buitre, fue seguido por 1.411.000 espectadores, lo que representó un 12% de la cuota de pantalla. El reparto de la audiencia reflejó así que el público tradicional de El Hormiguero mostró mayor interés por la entrevista a Isabel Díaz Ayuso que los seguidores habituales de La Revuelta.

Las alternativas ofrecidas por las demás cadenas en esa misma franja de coincidencia con Horizonte obtuvieron registros más discretos. En Telecinco, el tramo compartido firmó un 7,8% de cuota de pantalla y 895.000 espectadores, pese a ofrecer el arranque de la gala de Supervivientes All Stars. Por su parte, El Intermedio en La Sexta obtuvo un 6,2% de share y 730.000 espectadores durante el tiempo en que compitió con el programa de Cuatro.

En la franja posterior, la emisión de El Perro Andaluz en La 1 alcanzó un 12,2% de cuota y 801.000 espectadores. El episodio emitido de Las Hijas de la Criada marcó un 9,5% de cuota y 743.000 espectadores en Antena 3. Telecinco mejoró sus cifras en la fase principal de Supervivientes All Stars hasta alcanzar un 15,6% de share y 885.000 espectadores, mientras que Horizonte mantuvo en el resto de su emisión a 923.000 seguidores y un 13,1% de cuota. Por último, Pesadilla en la Cocina en La Sexta registró un 4,2% de cuota de pantalla y 322.000 espectadores.