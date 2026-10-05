Apoyo a Arguiñano tras su "guerra de la yuca" con Hispanoamérica: "Se ha ganado el derecho a pelarla como quiera"

Un gesto cotidiano en un plató de televisión ha sido suficiente para encender las redes sociales a ambos lados del Atlántico. El incombustible cocinero Karlos Arguiñano ha vuelto a convertirse en fenómeno viral tras publicar un vídeo en sus redes sociales en el que muestra cómo pelar una yuca utilizando un sencillo pelador de patatas.

El clip, que supera ya los cuatro millones de visualizaciones y roza los 20.000 comentarios en plataformas como Instagram, no tardó en despertar la estupefacción de muchos usuarios hispanoamericanos. Acostumbrados a retirar la dura corteza del tubérculo mediante un corte longitudinal con cuchillo o machete para desprender también la membrana interna, no pocos internautas reaccionaron con humor e ironía ante la técnica empleada por el vasco: "Se acaban de secar 3.000 hectáreas de yuca", "Hoy siete abuelas colombianas murieron viendo este vídeo" o "Así es como se sienten los españoles cuando cortamos mal el jamón" fueron algunas de las bromas más difundidas.

Ola de apoyo en defensa

Sin embargo, frente al revuelo de las comparaciones, la respuesta del público en apoyo al chef de 78 años ha sido rotunda e inmediata. Lejos de dejar a Arguiñano solo ante el desastre culinario, miles de incondicionales han abarrotado las publicaciones para romper una lanza en favor del veterano presentador.

"Si Arguiñano dice que se puede pelar así, eso ya es decreto nacional" o "Si Arguiñano pela así, se hace así. Punto" han sido algunas de las sentencias más repetidas por los usuarios, elevando la figura del cocinero a una autoridad indiscutible que está por encima de cualquier manual. Otros defensores recordaron la intachable trayectoria del guipuzcoano, que acumula cerca de cuatro décadas de éxito en televisión: "Lleva más de 40 años cocinando en directo sin cortarse un dedo. Si decide pelar la yuca con pelador, con cuchillo o con los dientes, se ha ganado el derecho a pelarla como le dé la gana. Menos juzgar y más aprender de la experiencia".

Indulgencia desde Hispanoamérica

La guerra de la yuca no solo ha servido para medir el incondicional cariño que se le tiene al presentador, sino también para abrir un divulgativo debate de matices gastronómicos. Varios usuarios señalaron que la yuca comercializada en Europa suele diferir de la cosechada al instante en Latinoamérica, ya que acostumbra a llevar recubrimientos protectores o variedades de piel más fina que facilitan el uso del pelador sin riesgos.

Incluso numerosos seguidores procedentes de América Latina salieron en su auxilio restando dramatismo a la escena: "Yo soy colombiana y de pueblo y no veo nada de malo en pelar la yuca así. Hasta mejor, de la otra forma te puedes cortar". De igual modo, otros resumían el sentir general con una mezcla de sorpresa y cariño: "Me va a dar algo de cómo pela la yuca, pero igual te queremos, Karlos, eres un genio de la cocina".

Arguiñano, que recientemente presentaba su documental Un tal Karlos en el Festival de San Sebastián, ha vuelto a demostrar que cualquier ingrediente que pase por sus manos —se pele con cuchillo, con pelador o al gusto del consumidor— termina convirtiéndose en el centro de todas las conversaciones.