El show victimista de Elena Reinés tras expulsar a mujeres de Sol por llevar la bandera de España

La activista y creadora de contenido Elena Reinés ha vuelto a situarse en el centro de la polémica tras los incidentes registrados durante la acampada en la Puerta del Sol de Madrid. Reinés intervino en el programa Malas Lenguas Noche, presentado por Jesús Cintora, para ofrecer su versión sobre los altercados vividos con las fuerzas de seguridad y con varias personas que transitaban por la vía pública portando simbología nacional.

Según el relato vertido por la propia periodista en la emisión televisiva, los hechos se desencadenaron cuando detectaron la presencia de dos mujeres en las inmediaciones de la protesta: "Han pasado dos chicas, dos señoras vestidas de arriba abajo con banderas de España (...) y simplemente les hemos expulsado de la acampada para que no provocaran ningún tipo de encontronazo con el resto de la gente". Reinés justificó la decisión de echar a estas ciudadanas del espacio público argumentando que marcharon tras ellas para forzar su salida: "Lo único que hemos hecho ha sido decir 'fuera fascistas de nuestro barrio', que es lo único que tenemos para poder echar a esa gente de manera pacífica ya que la policía pues no nos ayuda".

Elena Reinés nos cuenta, muy modosita, cómo unas fascistas las agredieron, tras impedirles las manifestantes el paso por Sol. La policía, mala también.

Aparte de reconocer un delito, su cambio de expresión y hasta de postura corporal me recuerda a otros. Curioso. pic.twitter.com/NBQKospvZk — Miss Bennet (@Miss_Bennet5) October 4, 2026

El enfrentamiento se trasladó a las puertas de la sede de la Presidencia regional, donde intervinieron los agentes desplegados. "Se han parado delante de la policía (...) y una de ellas ha empezado a gritarme 'dame, pégame, dame' (...). Yo le he dicho, con las manos levantadas, que no la iba a tocar, que se fuera de la acampada, que no podían estar por aquí", afirmó Reinés. Ante esto, los agentes de la Policía Nacional cuestionaron la autoridad de la activista para delimitar el libre tránsito por la vía pública, preguntándole quién era ella para decidir quién podía pasar y quién no.

La situación derivó en un forcejeo cuando los agentes intervinieron para restablecer el orden, momento en el que tanto Reinés como su padre terminaron retenidos. Según su testimonio, el agente la agarró e intentó introducirla en la zona perimetrada por vallas, momento en que su progenitor intentó intervenir: "Mi padre estaba al lado, se ha metido a separarnos porque ha sido muy violento (...). A mi padre le cogen del cuello, que parece un mataleón, y a mí me cogen de espaldas entre cuatro y me llevan dentro". Tras el incidente, la activista mostró moratones en los brazos y afirmó que su padre presentaba contusiones en las costillas y dolor cervical.

Durante la entrevista, Reinés también arremetió contra la labor del cuerpo policial, acusándolos de ser permisivos con quienes acuden con banderas o simbología contraria a su manifestación: "La policía lleva una semana dejando que estos provocadores entren (...). Al escoger no defender a la gente que está ahí de manera pacífica protestando (...) está escogiendo bando". Ante estas acusaciones, el conductor del espacio, Jesús Cintora, le recordó que no se puede generalizar sobre la actuación de las fuerzas de seguridad que custodian la zona.

El episodio protagonizado por Elena Reinés pone de manifiesto una preocupante deriva en la que colectivos politizados pretenden arrogarse la potestad de decidir quién tiene derecho a circular por la vía pública en función de su vestimenta o de los símbolos que porta.

Resulta grave que se pretenda normalizar el hostigamiento e intimidación a ciudadanas por el mero hecho de llevar la bandera de España o diademas con los colores nacionales, tildándolas de "provocadoras" o "fascistas" para justificar su expulsión forzada de una plaza pública. Ningún grupo o manifestante ostenta la legitimidad ni la autoridad para restringir el libre tránsito de terceros en espacios comunes, y pretender que la exhibición de la bandera constitucional constituye una "provocación" que justifica la coacción verbal o física supone una inversión directa de la convivencia democrática.

¿Quién es la "rojilla" Elena Reinés?

Elena Reinés, una comunicadora y publicista madrileña de 31 años autopromocionada como "tu rojilla de confianza", se ha posicionado en el entorno de las redes sociales como un perfil fuertemente orientado a la agitación política y el enfrentamiento mediático con sectores de derecha. Iniciada laboralmente en periodismo corporativo tras su paso por la Agencia EFE, dio el salto a la relevancia pública al explotar un formato de contenidos multimedia centrado en la sátira y el choque ideológico directo, alcanzando cientos de miles de seguidores y el respaldo expreso de prominentes figuras de la izquierda parlamentaria y mediática. En marzo de 2025 reforzó este posicionamiento al cofundar el proyecto digital Woke Up News, concebido explícitamente para confrontar y contrarrestar la actividad de reporteros y agitadores del espectro opuesto.

A lo largo de su trayectoria digital, la figura de Reinés ha estado vinculada a constantes enfrentamientos y disputas mediáticas motivadas por la marcada polarización de sus intervenciones. Sus dinámicas de confrontación en espacios públicos y manifestaciones han desembocado de forma recurrente en situaciones límite en redes sociales, donde ha denunciado campañas masivas de acoso y amenazas por parte de sus detractores, llegando incluso a anunciar parones temporales en su actividad pública. Del mismo modo, sus frecuentes encontronazos con otros activistas y comunicadores han derivado en sonados episodios de tensión mediática, marcados por cruces de acusaciones y una permanente sobreposición de versiones contrapuestas sobre los hechos acontecidos en la vía pública.

Su participación en la acampada por la vivienda en la Puerta del Sol constituye el último y más visible episodio de su estrategia de confrontación en el espacio urbano. Lejos de limitar su rol al análisis informativo, Reinés ha asumido un protagonismo directo en dinámicas de señalamiento y expulsión contra ciudadanos por llevar símbolos como la bandera de España o diademas constitucionales, justificando estas coacciones bajo el pretexto de prevenir supuestas provocaciones. Estos comportamientos, sumados a sus posteriores altercados con la Policía Nacional y a sus abiertas acusaciones contra los agentes de tomar partido en las protestas, consolidan una trayectoria caracterizada por instrumentalizar la controversia y tensión social como motor principal de su presencia mediática.