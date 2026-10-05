Emma García estalla ante la "altivez" de su nueva colaboradora: "A mí me hablas bien"

El plató de Fiesta ha vivido este domingo una tensa tarde tras el explosivo reencuentro entre Alexia Rivas y Cristina Porta. Tras su regreso a la televisión española después de un tiempo en Miami, Porta se incorporaba como nueva colaboradora del espacio, arrastrando viejas rencillas con su compañera. Lo que prometía ser una revisión de sus disputas pasadas terminó desembocando en un tenso choque donde la propia Emma García tuvo que intervenir para frenar la actitud de la recién llegada.

Para poner en contexto la rivalidad entre ambas, el programa emitió un vídeo recordando sus encontronazos en televisión. Al retomar la emisión, Alexia Rivas tomó la palabra para defenderse señalando que "a mí me contratan y en el contrato pone que tengo que opinar de los realities". La réplica de Cristina Porta no se hizo esperar y le espetó: "¿Y en el contrato pone que tienes que meterte sistemáticamente con todas las mujeres de reality que tienen mucho éxito?". Además, la periodista insistió en su visión del conflicto añadiendo que "mi teoría es que a ella no le hacen mucha gracia las mujeres que destacan en los realities, no sé si es por lo que hacemos o por el espacio que ocupamos en televisión que tú quizás no pudiste".

El enfrentamiento fue subiendo de tono con la intervención de Ana María Aldón, motivada por unos comentarios de Porta sobre la edad de las colaboradoras. Viendo el cariz que tomaba la situación, Alexia alertó a la presentadora confesando que "Emma, yo ya me he calentado". Fue en ese instante cuando Emma García decidió tomar el control de la conversación para parar los pies a la nueva colaboradora, preguntándole de forma directa: "¿Por edad me dejáis hablar? Yo venía en son de paz. Pero tú estás supercabreada, ¿no? ¿O vives cabreada?".

Ante el toque de atención, Porta intentó defenderse argumentando que "es todo lo cogéis con pinzas para dejarme mal", provocando una inmediata reacción de la presentadora: "Oye, perdona, a mí me hablas bien, solamente por edad". Cuando la colaboradora le cuestionó si la estaba insultando o faltando al respeto, la vasca le devolvió varias preguntas directas: "¿Puedo decírtelo? ¿Me vas a dejar hablar? ¿Tú has venido hoy cabreada por algo?". Aunque Porta insistió en que no estaba enfadada pero que le parecía que estaban siendo injustas con ella, Emma García prefirió corregir el tono con el que se estaba dirigiendo al equipo explicando que "lo que quiero es saber por qué estás así y sobre todo por qué hablas así, no lo que dices sino cómo lo dices".

La discusión continuó con Porta preguntando insistentemente cómo estaba hablando, a lo que la presentadora zanjó tajante: "Cabreada con todo el mundo. No hace falta definir. Si no lo entiendes es tu problema". Cristina trató de justificarse apelando a las formas al señalar que "yo te estoy hablando con el respeto que te tengo", pero la conductora del programa le aclaró que el problema era su actitud en el plató: "No, si no te estoy diciendo que me hayas hablado sin respeto porque entonces me habría puesto de otra manera. Digo que te calmes un poco, que aquí vamos a hablar. Si queréis lo solucionamos o no, pero no hace falta que te pongas así tan altiva".

Aprovechando el adjetivo utilizado por la presentadora, Alexia Rivas no dejó pasar la oportunidad de rematar el enfrentamiento dirigiéndose a su compañera: "A mí en los realities siempre me has parecido una persona soberbia y altiva y hoy ratifico porque me ha parecido muy soberbio decir el espacio que tú ocupas en televisión". Para cerrar la discusión de forma tajante, Rivas le recordó su trayectoria en la cadena remarcando que "yo llevo en Mediaset nueve años y tú te has tenido que ir a América porque aquí no te querían".