Sanción histórica por robo y máxima tensión en 'Supervivientes All Stars'

La última gala de Supervivientes All Stars: Conexión Honduras nos dejó una de las entregas más convulsas del programa, marcada por el castigo histórico a la cabaña, el distanciamiento definitivo entre varios concursantes y la visita al plató de Yulen Pereira.

El momento cumbre de la gala llegó cuando Sandra Barneda conectó con Cayo Paloma para comunicar una sanción disciplinaria ejemplar. Y es que los concursantes entraron en la cabaña de los trabajadores de producción: "¡No podéis estar aquí!", les repetían mientras que el resto llevaba a cabo el asalto consistente en cuatro bandejas de embutido, pan, un brick de leche y una botella de aceite, que fueron escondiendo a lo largo de la playa. Chiqui decía "He robado y no me lo he podido ni comer, me dan ganas de llorar. Somos desgraciados hasta para eso". Sandra Barneda les advirtió que "sé que no es fácil, sé que lo estáis pasando muy mal, pero espero que reflexionéis".

El ambiente se caldeó en el Oráculo de Poseidón, donde se abordaron los focos de conflicto que dividen a las islas. Chiqui fue señalada por todos tras salir a la luz supuestas estrategias para forzar giros argumentales y tramas de convivencia. Antiguos aliados como Ivana Icardi y Arkano arremetieron duramente contra ella en directo. Ivana llegó a tildar el comportamiento de su excompañera de "decepción absoluta" y "estrategia machacona", aislándola prácticamente del grupo.

Pero no fue el único conflicto. La relación entre Ivana y Omar Sánchez tocó fondo definitivamente, con reproches sobre la convivencia, las tareas del campamento y las quejas constantes.

El paso por el juego de localización y la salvación dejaron a la vista las fisuras estratégicas del concurso. Con Asraf Beno, Chiqui, Yola Berrocal y Arkano en la cuerda floja tras la última ronda de nominaciones, el ambiente entre Playa Sol y Playa Luna se ha vuelto irrespirable. Asraf se alzó como una de las figuras más críticas frente al reparto de tareas, ganándose el aplauso de parte del plató, pero la nominación de sus compañeros de playa.

Tras la ronda de nominaciones en la que intervinieron tanto el grupo como las decisiones directas de los líderes de playa –Damián, Ivana y Marta– y el poder de los familiares, la lista completa de nominados que quedan expuestos a la decisión del público es Yola Berrocal, Asraf Beno, Chiqui, Arkano y Omar Sánchez.

En esta gala estuvo en plató Yulen Pereira para repasar su paso por el reality. El deportista ajustó cuentas sobre las rencillas vividas en la isla, la relación frustrada con varios de sus compañeros y el amargo sabor de boca de su expulsión, la cual calificó de "injusta por el desempeño que venía demostrando".