Broncano ya habla de su salida de TVE tras las elecciones y de sentir "la mano del liberalismo en el pescuezo"

Horas después de que Pedro Sánchez anunciase formalmente la convocatoria de nuevas elecciones generales, la emisión de La Revuelta en RTVE arrancó en un ambiente de efervescencia política.David Broncanoirrumpió en el plató tocando el bombo al grito de "¡Elecciones, elecciones, elecciones!, ¡a por el voto, oe!".

La euforia contagió de inmediato al público, que comenzó a corear "¡Huelga general, huelga general, huelga general!". Ante este entusiasmo, el presentador reaccionó entre risas preguntando a la audiencia: "¿Os imagináis un programa así entero todo cánticos cada vez más anarquistas?". A continuación, abordó las distintas encuestas publicadas tras el anuncio, ironizando sobre la disparidad de sus pronósticos: "Uno de ellos muestra un resultado en el que la gente diga 'ay, mi madre la que se ha liado', y otro que diga 'me cago en mi puta vida'", para concluir que, ante semejante panorama, "se van a quedar unas cenitas de Nochebuena que no las quiero yo ver".

Esta alusión al horizonte electoral dio pie a que el equipo especulase sobre el impacto que una victoria de la derecha podría tener en la continuidad de La Revuelta dentro del ente público. Desde el fondo del plató, Sergio Bezos irrumpió señalando sobre esas cenas navideñas que "no las vamos a ver nosotros", sugiriendo una hipotética cancelación del programa si se produce un cambio de Gobierno.

Frente a esta hipótesis, Broncano respondió con su habitual sarcasmo: "Yo creo que podríamos seguir. Ricardo, a ti igual hay que meterte en una residencia de ancianos de la Comunidad de Madrid, para que vayas sintiendo la mano del liberalismo en el pescuezo". Tras el dardo dirigido a la gestión autonómica, Ricardo Castella replicó proponiendo entre risas una alternativa para asegurar la permanencia del formato: que fuese el propio Broncano quien se presentara a los comicios. "Y si ganas, le das un programa tú a Pedro Sánchez", remató el subdirector.

El análisis de la actualidad continuó con un repaso al escenario en el que quedan sumidos los principales líderes políticos. Sobre el principal partido de la oposición, el presentador afirmó que "en el PP están nerviosos por si Feijóo gana las elecciones y vuelve a no querer ser presidente como pasó en las últimas". Tampoco obvió las declaraciones de la presidenta madrileña, apuntando que "Ayuso ha dicho que una opción es que gana el PP y Vox y otra que habrá pucherazo". En cuanto al presidente del Gobierno, el cómico dibujó un cuadro en el que Pedro Sánchez se encomienda a "Diosito" para que le conceda "una vez más la carambola", prometiéndole con ironía que, si logra sostenerse en el poder, esta vez "ya lo hará bien".

Para rematar el bloque de apertura, el programa abordó la intensa disputa por las audiencias del prime time nocturno. Broncano recordó que el jueves previo habían liderado frente a El Hormiguero con la visita del abogado Mariano Benítez de Lugo, en una entrega donde aplaudieron su labor frente a los llamados fondos buitre. Sin embargo, la gran sorpresa de la jornada la dio Horizonte en Cuatro, cuya entrevista a Isabel Díaz Ayuso le permitió superar a ambas ofertas y dejar al formato de Pablo Motos relegado a una inédita tercera posición.

"Le adelantaron por la izquierda y la derecha", bromeó Grison sobre el traspiés del espacio de Antena 3. Ante este sorpasso, Broncano cerró el bloque felicitando públicamente al conductor de Mediaset: "Le damos a Iker la enhorabuena por la audiencia y porque quizá en diciembre sea ministro del Interior".