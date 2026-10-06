¿Coincidencia? El Gobierno obliga a resintonizar la TDT justo cuando La Séptima comienza sus emisiones

El próximo 5 de noviembre los hogares españoles tendrán que afrontar una nueva resintonización de la Televisión Digital Terrestre (TDT) coincidiendo con la entrada en funcionamiento de nuevas emisiones en ultra alta definición y el lanzamiento de La Séptima, el nuevo canal nacional dirigido por el periodista Javier Ruiz. La fecha se sitúa además en plena precampaña de las elecciones anticipadas convocadas para el domingo 29 por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según la resolución del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, el 5 de noviembre comenzarán las emisiones de Radiotelevisión Española, Atresmedia y Mediaset en UHD, gracias a la implantación del estándar tecnológico DVB-T2.

El Ministerio explica que esta tecnología, utilizada por la mayoría de los países de la Unión Europea, permite emitir con una mayor calidad de imagen y sonido. El cambio forma parte de la evolución tecnológica prevista para la TDT.

La modificación de las frecuencias implicará que los usuarios tengan que resintonizar sus televisores para localizar correctamente los canales afectados. Las empresas audiovisuales tienen la obligación de informar de estos cambios desde el pasado 5 de octubre.

No todos los canales cambiarán de forma inmediata su calidad de emisión. La mayoría continuará ofreciendo sus contenidos en alta definición (HD), por lo que los televisores que no sean compatibles con DVB-T2 podrán seguir recibiendo las emisiones actuales.

La Séptima se incorpora a la oferta nacional

La redistribución del espectro radioeléctrico coincide con el nacimiento de La Séptima, un nuevo canal de televisión en abierto de ámbito nacional dirigido por el periodista Javier Ruiz.

La cadena plantea una programación centrada en el directo, la actualidad y la producción propia, con la intención de competir en el mercado televisivo con Cuatro y laSexta.

Su consejero delegado, José Miguel Contreras, explicó el pasado 21 de septiembre que el canal no arrancará inicialmente con su programación completa. "El 5 de noviembre no vamos a salir a tope. A tope de energía, sí, de ilusión también. Saldremos como podamos, el número de horas que podamos y con los recursos que podamos", señaló durante un evento.

La puesta en marcha del nuevo canal será posible, según el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, gracias a la capacidad liberada por la implantación del nuevo estándar tecnológico.

El cambio tecnológico libera espacio

El DVB-T2 permite un uso más eficiente del espectro radioeléctrico, lo que hace posible liberar parte de la capacidad de uno de los múltiples digitales empleados por la TDT.

Esa capacidad permitirá incorporar el nuevo canal de ámbito estatal mientras se mantiene buena parte de la actual oferta televisiva. El Ministerio sostiene que la evolución tecnológica permitirá además a las cadenas competir en mejores condiciones con otros servicios audiovisuales que ya utilizan redes capaces de ofrecer contenidos en UHD, como el satélite o la televisión por internet.

El proceso está contemplado en el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre, aprobado en marzo de 2025. Desde su entrada en vigor, los televisores comercializados en España deben ser compatibles con las emisiones de TDT en ultra alta definición.

Una segunda fase para toda la TDT

La transformación no terminará el 5 de noviembre. La planificación contempla una segunda fase cuando exista un nivel suficiente de adaptación del parque de receptores de televisión digital terrestre.

En ese momento se implantará la calidad UHD en todos los canales de ámbito estatal, autonómico y local, según la planificación recogida en el Plan Técnico Nacional.

Hasta entonces, los usuarios cuyos televisores no sean compatibles con la nueva tecnología podrán continuar viendo los contenidos en HD. Los aparatos que sí incorporen DVB-T2 podrán acceder a las nuevas emisiones en ultra alta definición.

La primera fase, por tanto, combina una modificación tecnológica de la TDT con una nueva distribución de los canales en el espectro radioeléctrico, en la misma fecha en la que está previsto el estreno de La Séptima.