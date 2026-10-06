El adúltero celoso y la suegra alcahueta

La visita de la madre de un participante para enfrentarse a la pareja de su hijo/a es uno de los grandes momentos que nos ofrece la isla, cuando la vida en las mansiones atraviesa momentos de escasa notoriedad. Las efusiones eróticas de los primeros días han dado paso al remordimiento, de manera que los participantes atraviesan un valle emocional que la productora del programa, con buen criterio, no puede tolerar. Así que trajeron a Chari, la suegra de Rubén, para enfrentarla a su todavía yerno poniéndole las tórridas imágenes del muchacho con Nataly, su tentadora oficial.

Chari es la mamá de Gema y, por lo que vimos en la hoguera con Rubén, una persona circunspecta que no se deja llevar por las emociones, ni siquiera cuando tiene ante sus narices al novio de su hija besándose y durmiendo con otra. La conclusión de los espectadores más exigentes es obvia: esta señora no vale para el programa. ¿Por qué no trajeron a alguien propenso a la histeria? Una suegra que la emprendiera a bofetadas con el yerno tendría todo el sentido del mundo, pero la buena de Chari, cuyo único empeño es que Rubén siga con su Gemita a pesar de los cuernos televisados, es un error mayúsculo sobre el que Telecinco tendría que reflexionar.

Rubén rompió a llorar y la suegra le pidió que no se hiciera la víctima, buena prueba de que conoce bien al personaje que quiere seguir encasquetándole a su pobre chiquilla. Tal para cual. Pero la hoguera nos sirvió para acotar la dimensión tóxica del muchacho. Un tipo que ha traicionado a su novia 26 veces —cifra admitida por él mismo— y que, sin embargo, controla con el teléfono las salidas de Gema con sus amigas porque, según confesó, es muy celoso. Su falta de gallardía resultó hasta ofensiva cuando trató de justificarse ante su suegra por la dureza de las imágenes que iba a ver, asegurándole que la culpa la tuvo Gema, que está muy suelta con uno de los solteros. No tuvo la hombría de admitir la realidad que mostraban los vídeos del programa y quedó como un niñato, incapaz de asumir que es un hombre desleal al que su novia haría muy bien en mandar al carajo. Que lo hará, salvo que la alcahueta de la Chari se salga con la suya.

Más tarde vimos a la cruel Náyades besándose con L'insorpportabile para sorpresa de nadie y pavor de Nacho, su novio, que deambula por Villa Playa como el espíritu torturado de un relato de Poe. También asistimos a la traición de Mara con Juanpi, algo que ya estaba descontado desde que el simpático gaditano apareció en el programa como estrella invitada. Miguel está sufriendo mucho por la incertidumbre de lo que puede hacer Mara. Este miércoles saldrá de dudas y veremos si se inscribe en la competición de 200 m playa o recoge sus bártulos y se vuelve a su casa, de donde nunca debió salir.