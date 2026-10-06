Ferreras y Pastor, de referentes a indiferentes: sus programas se hunden el día del adelanto electoral

El anuncio del adelanto electoral por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no solo ha agitado el tablero político, sino que ha puesto de manifiesto la profunda crisis de audiencia que atraviesa laSexta, golpeando de lleno a las ofertas encabezadas por sus principales referentes: Antonio García Ferreras y Ana Pastor. En una jornada clave en la que históricamente el canal de Atresmedia se erigía en la opción preferida por los espectadores para seguir el minuto a minuto de la actualidad nacional, los fríos datos de audiencia reflejan un distanciamiento histórico del público. Lejos de liderar la cobertura informativa, los espacios insignia de la cadena han cosechado registros paupérimos, viéndose ampliamente superados tanto por el renovado empuje de la televisión pública como por las propuestas de entretenimiento y análisis de sus directos competidores.

En la franja matinal, el desplome de Al Rojo Vivo resulta desolador al contraponer sus cifras con el resto de competidores de la mañana. El formato conducido por Antonio García Ferreras tuvo que conformarse con una discreta cuota de pantalla del 6,8% y apenas 289.000 espectadores, situándose como la última opción de entre los principales magacines informativos de la televisión nacional. La brecha con la cabeza de la clasificación es abismal: La Hora de La 1 aplastó la oferta de laSexta al liderar con rotundidad gracias a un espectacular 23,5% de share y 537.000 seguidores, demostrando que la televisión pública es el eje prioritario de la audiencia cuando hay noticias de calado. Le siguió de cerca Mañaneros 360, que anotó un buen 19,8% de cuota de pantalla y concentró a 759.000 espectadores.

El análisis comparativo por franjas acentúa aún más el hundimiento del programa de Ferreras. En las cadenas privadas del duopolio convencional, el interés informativo se decantó claramente por las mañanas de Antena 3 y Telecinco. El Programa de AR registró un 13,4% de share con 386.000 fieles, mientras que Espejo Público firmó un sólido 13,2% de cuota de pantalla con 419.000 espectadores, duplicando ambas cadenas los porcentajes alcanzados por Al Rojo Vivo.

Sin embargo, el golpe más sangriento para la propuesta matinal de laSexta provino de su rival directo en el grupo de canales secundarios: En Boca de Todos, en Cuatro presentado por Nacho Abad, superó con holgura al espacio de Ferreras al registrar un destacable 10,8% de share y congregar a 413.000 espectadores.

Ana Pastor, última opción de la noche

El escenario para el prime time no ofreció un panorama más halagüeño para la otra gran figura del canal, Ana Pastor. La emisión especial de El Objetivo naufragó estrepitosamente en el horario de máxima audiencia, quedando desplazada al pozo de la parrilla nocturna al conformarse con un 4,6% de cuota de pantalla y únicamente 313.000 espectadores.

La oferta de laSexta fue arrollada por la programación de entretenimiento de la competencia, encabezada por el éxito de MasterChef Celebrity Legends, que dominó con un 12,5% de share y 626.000 espectadores, y por la serie En tierra lejana, que cosechó otro 12,5% de cuota con 816.000 seguidores. Ni siquiera la telerrealidad ni los reportajes de investigación dieron tregua al programa de Pastor: La Isla de las Tentaciones firmó un notable 11,9% de share con 725.000 espectadores, al tiempo que En el Punto de Mira obtenía un destacado 8,5% de cuota y 610.000 fieles. El arrastre negativo de El Objetivo fue tal que incluso lo superó por una décima el cine clásico de La 2, que anotó un 4,7% de share y 417.000 espectadores, evidencia incontestable del escaso interés generado por su cobertura electoral.

Para mayor sonrojo del canal de Atresmedia, el contraste con el resto de la oferta nocturna de las cadenas secundarias alcanzó dimensiones dramáticas al observar el rendimiento de Horizonte en Cuatro. El espacio conducido por Iker Jiménez batió su máximo histórico en la cadena al registrar un impresionante 13,1% de cuota de pantalla, seduciendo a 1.609.000 espectadores de media y alcanzando una espectacular cifra de 3.894.000 espectadores únicos. El formato colideró con holgura su franja de emisión y se coronó como líder absoluto en target comercial con un implacable 15,7% de share. Estas cifras no solo triplican en porcentaje y multiplican por cinco en espectadores el registro marcado por Ana Pastor, sino que constatan una profunda redistribución del flujo de audiencia, que ha dado la espalda a las ofertas tradicionales de laSexta para buscar análisis alternativos o puro entretenimiento en la competencia.

El público busca otras opciones

Hubo un tiempo en el que laSexta se erigió en el epicentro indiscutible del debate político y el periodismo de referencia para el espectador progresista. Durante más de una década, acontecimientos decisivos como el ciclo electoral de 2015, las repetidas citas con las urnas de 2016 y 2019 o las jornadas de alta tensión institucional convirtieron a Ferreras y Pastor en referentes de la información política para la izquierda.

Al Rojo Vivo marcaba pautas en la conversación pública alcanzando con frecuencia cuotas superiores al 15% y superando con holgura los 900.000 espectadores de media, mientras que las ediciones especiales de El Objetivo o los maratones de Al Rojo Vivo: Objetivo Elecciones barrían a sus competidores superando holgadamente el 18% o 20% de cuota de pantalla. Aquella cadena de tono incisivo, del pactómetro, del más periodismo y del lenguaje cercano, logró arrebatar a los informativos de Televisión Española la hegemonía del directo ante el electorado de izquierdas, que encontraba en el canal de Atresmedia el refugio perfecto para el seguimiento del minuto a minuto.

Sin embargo, ese reinado inexpugnable ha sufrido un progresivo y severo desgaste a medida que Radiotelevisión Española ha logrado reestructurar su oferta: el viraje editorial, el fichaje de rostros polémicos y la apuesta por formatos dinámicos en la televisión pública —utilizando el mismo tono que puso de moda Ferreras— han desarmado el relato de laSexta, que ha quedado atrapada en una fórmula reiterativa y crecientemente cuestionada por su propio público potencial.