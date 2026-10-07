Mario Vaquerizo, feliz con su papel de maestro de ceremonias en el musical 'Cabaret'

Dentro de unos días se estrena la segunda temporada del musical Cabaret, en esta ocasión uno de los papeles principales lo protagoniza Mario Vaquerizo, y como él mismo confiesa ha sido todo un acierto el aceptarlo. "Al principio me dio mucho vértigo, yo nunca había hecho un musical, sí teatro además como se sabe tengo un grupo de música, sé lo que es un escenario. Este musical es un referente para mí y la película, y con esa banda sonora que forma parte del colectivo de cualquier persona que tenga un poco de gusto. Fui a ver la obra y me cautivó, me dije a mí mismo que era capaz de hacerlo, y lo que me ocurrió es que perdí ese miedo. Reconozco que tengo mucho de ese personaje, está ambientado en el Berlín de finales de los 20, principios de los 30, cuando se empezaba a gestar el nazismo, en esa época se podía hacer de todo, lo mismo que pasaba en los 80, o cuando te ibas en los 60 a Alemania a buscar un mundo mejor del que te había tocado vivir. La faena es que ahora está todo fatal en todas partes. Mi papel es de un chico raro, como somos todos, que no se siente pleno, en el sitio que le ha tocado vivir, y tiene el valor de irse a un lugar donde va a ser bien recibido, y el sitio adecuado es el cabaret. Recuerdo que Concha Velasco me dijo que yo tenía una capacidad innata para ser actor".

"Me gusta mucho este papel por muchas cosas, pero sobre todo porque yo soy muy maestro de ceremonias, me encanta recibir, yo invito a personas, aunque no sea mi fiesta. Me gusta mucho compartir, celebrar, no solo la risa, la borrachera, también conocer a las personas. Me encanta hablar, por eso disfruto cuando estoy de promoción. Me gusta querer a la gente y sentirme querido. Soy muy cristiano y lo que quiero para mí lo quiero para los demás. Te puedo decir que hasta cuando tuve el accidente de mi caída, disfruté de lo bien que me trataron en el hospital y lo querido que me sentí. Tuve mucho tiempo para reflexionar de muchas cosas. He dejado de fumar, pero sin pretenderlo, yo no sé si fue un milagro, porque la vida es muy milagrosa, y yo creo mucho en eso, en lo espiritual. De hecho, ahora saco un libro, El cardadismo ilustrado. La gente se cree que es una mariconada, porque yo me he inventado una filosofía nueva, y es que el cardado me salvó la vida. El cardado y el cabaret es una protección", así lo explicó.

A Alaska, cuando se enteró de la propuesta, le encantó: "Yo al principio dije que no, y después en un desfile de Eduardo Navarrete, vi todo el montaje de la anterior temporada, en el teatro Albéniz y me quedé loco, y me dijo Topacio que allí se hacía Cabaret, y le comenté que me lo habían ofrecido y que había dicho que no. Ella me dijo que lo hiciera, llamé al productor y me fui con Alaska a ver la función, y cuando llegamos a casa me dijo que adelante y aquí estoy trabajando".