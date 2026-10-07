De Santiago Segura a Paz Padilla: alfombra roja en el debut como director de José Mota

Gabana acompañó el pasado 5 de octubre a José Mota en la presentación en Madrid de Arriba Tutto, su nueva película, en una cita que reunió en los Cines Callao a numerosos rostros conocidos del cine, la televisión, la cultura y el entretenimiento. El humorista, actor y director presentó uno de los proyectos más especiales de su trayectoria rodeado por parte del equipo de la película, compañeros de profesión, amigos e invitados que quisieron acompañarle en esa noche.

José Mota y su hija.

Antes de la proyección, los asistentes pasaron por el photocall instalado en los Cines Callao, convertido para la ocasión en punto de encuentro de algunas de las figuras más reconocidas del panorama nacional. Entre los asistentes se encontraron Santiago Segura, Olivia Molina, Karra Elejalde, Paz Padilla y Goyo Jiménez, entre otros.

Santiago Segura

Paz Padilla

Arriba Tutto supuso el debut de José Mota en la dirección de un largometraje de ficción y contó con un reparto encabezado por el propio Mota junto a Pablo Cabello, Karra Elejalde y Diego Anido.

Olivia Molina

La película propuso una historia en la que el humor y la emoción se entrelazaron a través de un relato sobre la familia, los recuerdos y la necesidad de recuperar la mirada con la que alguna vez entendimos el mundo. Tras la presentación y la proyección en los Cines Callao, la noche continuó de la mano de Gabana con un after party privado en Jimmy's Restaurant, donde el equipo de la película y sus invitados prolongaron la celebración en un ambiente más distendido.

De este modo, Gabana volvió a vincularse a una de las grandes citas sociales y culturales de Madrid, consolidando su presencia como punto de encuentro para figuras del cine, la televisión, la música y el entretenimiento.