Sánchez lleva su campaña del miedo a TVE: la parrilla se inunda de programas alertando contra la derecha

El anuncio del adelanto electoral para el próximo 29 de noviembre, formulado por Pedro Sánchez tras el colapso parlamentario de sus leyes clave sobre vivienda, ha puesto en marcha de inmediato la maquinaria propagandística del Ejecutivo en la televisión pública. Radiotelevisión Española (RTVE) atraviesa una fase de intensa movilización editorial donde la estrategia de Moncloa para alertar sobre la llegada de un eventual gobierno conservador ha terminado invadiendo cada espacio de la cadena.

El mensaje vertebrador del "peligro inminente" ante un pacto entre PP y Vox ha dejado de ser una constante de los boletines informativos para convertirse en la temática transversal que impregna la comedia, los espacios de entrevistas y los programas culturales del prime time.

Un ejemplo de ello es lo ocurrido en la jornada de este martes donde la conmoción por la convocatoria a las urnas monopolizó la franja nocturna de La 1 y RTVE Play. En La Revuelta, David Broncano arrancó el programa a ritmo de bombo bajo cánticos de "¡Elecciones, elecciones!", conectando con las acampadas por la vivienda en Sol e ironizando sobre el posible triunfo de la derecha al felicitar a Iker Jiménez especulando con que "quizás en diciembre será ministro del Interior".

En ese mismo escenario, la cantante Judeline —primera española en alcanzar el número 1 mundial por su tema 'BbY WOW'— verbalizó sin tapujos el sentir del electorado progresista al espetar: "Los de izquierdas, ¿a quién coño votamos?". La artista describió a los jóvenes como un colectivo "sin cabeza", apeló a la movilización masiva en las calles y mostró su temor ante un cambio de dirección en la corporación pública declarando que "este programa va a durar mucho tiempo", a lo que el propio Broncano contestó entre risas: "Bueno, sí. Yo creo que va a durar mucho tiempo de una manera u otra".

De manera paralela, la trinchera electoral se trasladó a Al Cielo con Ella, el espacio conducido por Henar Álvarez en la oferta digital de la corporación. Durante la entrevista al actor Miguel Bernardeau con motivo de su película La bola negra, la conversación viró rápidamente hacia el clima de confrontación política y las protestas sociales. Bernardeau denunció recibir agresivos insultos de corte ultraderechista en sus redes sociales ("Me escriben: 'acabo de ver la película, ¡arriba España, hijo de la gran puta!'") y aprovechó el altavoz público para cargar contra la situación del mercado inmobiliario en la misma línea argumental utilizada por el presidente del Gobierno para justificar el adelanto electoral, asegurando que "los jóvenes no se pueden permitir una vivienda y es importante la movilización", antes de cerrar su intervención cantando un fragmento de 'Soldadito español'.

Esta estrategia de reactivación del voto de izquierdas a través del temor al avance conservador responde a una parrilla perfectamente coordinada desde la mañana hasta la noche. La jornada arranca en la franja matinal con La Hora de La 1, espacio centrado en la cobertura institucional del anuncio de Sánchez y en mesas de debate donde se responsabiliza al bloque de la oposición del bloqueo legislativo.

A mediodía, el magacín Mañaneros 360 recoge el testigo enlazando la actualidad social con el choque partidista, poniendo el foco en las consecuencias del rechazo a las leyes sociales. Con la llegada de la noche, el Telediario canaliza el relato oficial de Moncloa, sirviendo de rampa de lanzamiento para que La Revuelta en el access prime time normalice el discurso de resistencia progresista mediante el humor, y para que espacios como Al Cielo con Ella o La Noche en 24h rematen la jornada actuando como altavoces ideológicos contra la amenaza de la derecha en las urnas.