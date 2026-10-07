Ya hay fecha para la huelga general que se convirtió en el objetivo del Sindicato de Inquilinas y que ha terminado contando con el apoyo de los principales sindicatos: el 11 de noviembre, justo antes de que arranque la campaña electoral. El estupor por la iniciativa que finalmente toma forma y por la fecha elegida ha recorrido las mesas de tertulia, entre ellas la de Espejo Público, en Antena 3, donde una indignada Susanna Griso ha cargado contra la huelga mientras entrevistaba al sindicalista de UGT Fernando Luján.

"Les asiste la razón, los salarios son muy bajos, son unos salarios de mierda", ha arrancado Griso mencionando sueldos "de 1.200 euros". "Pero no tiene sentido", ha espetado a Luján, que tras "ocho años de bailarle el agua" al Gobierno, "ahora en plena campaña digan ahora que convocan, a rebufo del Sindicato de Inquilinas".

👉🏼 Así responde @SusannaGriso al vicesecretario de Política Sindical de UGT, Fernando Luján sobre la convocatoria de una huelga general 🗣️ "No tiene ningún sentido porque da la sensación de que es el último favor que prestan al Gobierno" 📲 #EspejoPúblico pic.twitter.com/JBQNDuixGT — Espejo Público (@EspejoPublico) October 6, 2026

"Es el último favor que le prestan a este Gobierno, con el que han ido de la manita hasta antes de ayer", ha exclamado Griso mientras Luján trataba de justificar la difícilmente justificable posición del sindicato.

Un día antes, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, alegó que la huelga que apoyan junto a CCOO está "plenamente insertada en el marco de la Constitución". Frente a quienes señalan que es ilegal, con los empresarios a la cabeza, por no responder a conflicto laboral alguno, Álvarez alegó que "lo que es inadmisible es que llevemos casi un año esperando constituir la mesa para poner en marcha el V Acuerdo por el Empleo por la Negociación Colectiva y que la patronal no haya dado ni síntomas de querer sentarse".

"Es necesaria la huelga general porque hay una pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Con ellos no se puede pagar el coste de la vivienda", apuntó Álvarez sin referirse al hecho de que la huelga sea ahora y no antes. Los sindicatos "tenemos que responder a este clamor, que también está en los centros de trabajo, donde los trabajadores quieren que las organizaciones sindicales demos un paso adelante para abordar de manera conjunta no solo la vivienda, sino el reparto de la riqueza".