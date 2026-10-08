La faceta artística más desconocida de Marta Sánchez

Marta Sánchez presentó una exposición de sus collages en el garaje Lola, propiedad de su amigo Emiliano Suárez. Tanto la convocatoria como la venta de estos fue todo un éxito. Un total de 13 obras que rondaban entre los 2.000 y 4.000 euros. Al término de la misma, la cantante había vendido 11, y como ella misma comentaba no podía estar más contenta. "Llevo haciendo esto desde que era adolescente, con 15 años hacía trabajos con papel, montaba murales en corchos, recortaba fotos de revistas de mi madre, y las pegaba dentro de los armarios, ahí nació mi afición. Cuando mi madre se puso enferma hace 3 años, y se vino a Madrid conmigo, pasaba muchas noches cuidándola, compré el material necesario, como cartulinas, piedras de cristal, pinturas, revistas, pinceles, y mientras estaba con ella, después de la operación a la que se tuvo que someter sobre todo las noches, me dedicaba a hacerlo, hay collages que he tardado meses en realizarlos, esto requiere mucho trabajo". Así lo contó.

Marta continúa imparable con su carrera: "Sigo con mi gira de 2 años, ya he hecho uno y me queda el segundo, ahora cambiaré el nombre de los 40 años, por el nombre del disco que todavía no lo voy a revelar, y el primer sencillo todavía no me voy a arriesgar cuándo va a salir, iba a haber sido para Navidad, pero al final se ha retrasado. En este momento mi prioridad es el disco y la gira, que aparte de España, terminaremos en América. Este trabajo me hace mucha ilusión porque hay grandes temas", confesó.

Al preguntarle por el papel que hace Penélope Cruz en la película de Los Javis, La bola negra, inspirado en ella, le ha gustado mucho: "Estoy muy satisfecha, yo no lo hubiera hecho porque sería muy obvio, yo no actúo como ella, como dice el refrán 'zapatero a tus zapatos', pero sí me gustaría hacer un guiño en algún trabajo de Los Javis. La interpretación me llama mucho la atención, y me gustaría que algún director —que podrían ser ellos— me sacara la actriz que hay en mí. Me veo haciendo un papel de ingenua. La película que yo hice, Supernova, fue un desastre porque en realidad, no me gustaba el papel que tuve que hacer, además hubo un contrato leonino y me vi obligada a hacer toples, y lo viví con mucho disgusto".

La obra adquirida por Eugenia Martínez de Irujo.

La gallega lleva 8 años con Federico, una relación totalmente consolidada: "Estoy muy feliz, y tengo que decir que con Jesús Cabanas también lo fui, es el padre de mi hija, al que le tengo mucho cariño y nos llevamos muy bien, de hecho, aquí está hoy . Fede es mi reposo, mi refugio, mi todo, y eso que a mí no me aguanta mucho, cuando hay tormenta coge la maleta, y se va a su tierra, a Las Palmas" (risas).

Marta está encantada con Paula, su hija que también estaba en la exposición y me comentó que su madre le había regalado una de las obras expuestas: "Ahora está trabajando conmigo, lo hace de manera esporádica, ha terminado la carrera de Imagen, Comunicación y Estilismo de Moda, y se está decantando por el diseño de interiores".

Una cita llena de amigos de la artista, como Nuria March, Boris Izaguirre, Mariola Orellana, sin Antonio Carmona que prefirió no asistir por problemas con una muela, Jesús Cabanas, exmarido de Marta con su novia, Emiliano Suárez, y su mujer Carola Baleztena.

Carlos Pérez Gimeno y Marta Sánchez

Sonsoles Ónega con Juan Montes, su novio, Eugenia Martínez de Irujo, con su marido Narcis Rebollo, que compraron uno de los collages. La hija de la desaparecida duquesa de Alba está encantada con la exposición que ahora está en Madrid dedicada a los 100 años de su madre, en el Palacio de Liria. La duquesa de Montoro no quiso hacer ningún comentario sobre la relación de su hija Cayetana con el torero Roca Rey, tan solo se limitó a decir que desde que se separó de Francisco Rivera no ha vuelto a pisar una plaza de toros, sobre todo por la gran defensa que tiene hacia los animales.