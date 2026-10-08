El imperio millonario de David Bustamante: "Vendo un perfume cada 15 segundos"

David Bustamante ha acudido a divertirse a El Hormiguero este miércoles 7 de octubre. El cantante cántabro ha visitado el plató para presentar el musical de El Zorro, producción que protagonizará a partir del próximo mes de noviembre en el Teatro La Latina de Madrid. Pero además de hablar de su nuevo reto sobre las tablas, el artista de San Vicente de la Barquera ha confesado el exitoso negocio que posee en paralelo y que le permitiría dejar el mundo de la música: su línea de perfumes.

Actualmente, el artista cuenta con 14 fragancias en el mercado y acumula más de 10 millones de frascos vendidos, registrando la venta de un perfume cada 15 segundos. Ante este arrollador éxito, basado en la calidad y el precio ajustado, Bustamante le ha explicado a Pablo Motos que "no es ninguna broma, es gracias a la gente que sabe que hago buenas fragancias y encima a un precio asequible, para que puedan alcanzarlo todos".

Al ser preguntado sobre si podría sostener su economía únicamente con estas ventas, el cantante ha confesado entre risas que "podría vivir solo de los perfumes, pero eso no significa que sea mi mayor fuente de ingresos; llevo muchos años trabajando. Con los perfumes estaría todo pagado y con la luz atreviéndome a dejarla encendida alguna noche".

Nuevo disco para 2027 y gira en marcha

Pese a sus incursiones en el teatro y lo bien que marcha el sector de las fragancias, la principal ocupación de David Bustamante sigue siendo la música. Por ello, el artista ha aprovechado su visita al programa para anunciar que habrá nuevo disco en el año 2027, señalando que "tengo que preparar nueva música, nuevo disco. Se viene un año precioso porque el año que viene sacaré nueva música, estaré con El Zorro, seguiré con la gira... Si queréis, tenéis Busta para rato".

En este sentido, al intérprete le quedan por delante varios compromisos en directo para cerrar su Tour Inédito: