Mediaset mueve ficha con el cara a cara de Sánchez y Feijóo y revela quiénes serían los moderadores

El grupo audiovisual Mediaset ha perfilado los pormenores del debate cara a cara que ha planteado a las direcciones del PSOE y del PP con vistas a los comicios generales fijados para el próximo 29 de noviembre. Tras haber sido la primera compañía mediática en dar el paso para albergar un encuentro televisado entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, la cadena ha concretado que el formato se emitiría de forma simultánea a través de Telecinco y Cuatro.

Para la conducción del evento, la empresa ha seleccionado a dos de los rostros de referencia de sus respectivos espacios de noticias: Carlos Franganillo, responsable de la edición nocturna y director de Informativos Telecinco, y Alba Lago, encargada de la primera entrega de Noticias Cuatro.

Mediaset da más detalles sobre su propuesta de 'cara a cara' ofrecida a @sanchezcastejon y @NunezFeijoo ante la cita electoral: emitido en simultáneo en Telecinco y Cuatro y moderado por @cfranganillo y @alagodiaz pic.twitter.com/c7733HmQOh — Informativos Telecinco (@informativost5) October 7, 2026

A diferencia de las alternativas presentadas por otros operadores privados y públicos, la propuesta de la corporación asentada en Fuencarral evita fijar de antemano el día o el tiempo exacto de emisión. Esta flexibilidad busca eludir la discrepancia de calendarios surgida entre competidores y otorgar a las propias formaciones políticas la libertad de pactar la fecha que mejor se ajuste a sus agendas.

En contraposición, RTVE y Atresmedia sí han cerrado jornadas concretas para sus ofertas de producción. Por un lado, el conglomerado de Antena 3 y La Sexta aboga por celebrar el cara a cara el 23 de noviembre, sumado a una cita a cuatro bandas programada para el día 18. Por otro lado, la radiotelevisión pública plantea un calendario con tres citas parlamentarias: un duelo directo el 17 de noviembre, un encuentro a ocho bandas con las principales fuerzas representativas el día 23 —coincidiendo con la oferta de Atresmedia— y un último debate a cuatro el 26 de noviembre, en las jornadas inmediatamente previas a la votación.