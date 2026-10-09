Fallida entrevista de Shakira en TVE: exigencias, impuntualidad y la huida de Broncano

Shakira rompió todos los esquemas habituales de La Revuelta al convertirse en la última entrevistada de la semana en La 1. Lejos de la tradicional cita que David Broncano conduce desde las tablas del céntrico Teatro Albéniz de Madrid —la nueva sede del programa—, la cantante colombiana impuso una serie de exigencias y condicionantes que terminaron trastocando por completo la producción de una entrega especialmente caótica y compleja de llevar a cabo.

La emisión arrancó de forma atípica: Broncano apareció en pantalla desde el interior de un coche, con un micrófono de solapa en la mano y utilizando imágenes captadas directamente con un teléfono móvil. Sin rodeos, el humorista explicó a la audiencia los entresijos de un encuentro que llevaban días intentando concretar. Según detalló, el equipo de la cantante apenas les dio 24 horas de margen para confirmar la cita, fijando la entrevista para el jueves a las 17:00 horas en el Macondo Park, el espacio habilitado por la artista en Madrid. Esta condición forzó al equipo de producción a duplicar su trabajo de la jornada, teniendo que grabar el mismo día tanto el espacio previsto para la semana siguiente como el encuentro con la intérprete.

Durante el trayecto hacia el recinto, el presentador no ocultó su incertidumbre ante los espectadores, dejando airear sus dudas sobre si la cantante acudiría a tiempo o cuánto duraría el encuentro. Broncano fue transparente sobre la premura con la que abordaban el proyecto, la escasa preparación previa y el ajuste extremo en los tiempos de edición para llegar a tiempo a la emisión nocturna. A todo ello se sumaba un límite infranqueable en la agenda del propio comunicador: "El calendario es ajustado, tiene que ser de 5 a 6 porque antes de las 5 no podíamos porque teníamos que grabar el programa de hoy y luego tenemos un límite por detrás porque a las 6 y pico me tengo que ir porque tengo un vuelo familiar imposible de cambiar".

Pese a que el equipo de La Revuelta llegó puntualmente a la cita, Shakira hizo acto de presencia con casi una hora de retraso. Para capear la espera, Broncano optó por improvisar, recorriendo las instalaciones, grabando imágenes del recinto y tirando de humor e ironía ante los imprevistos. Cuando la cantante finalmente apareció en el set, el presentador le dejó claro desde el primer segundo que el margen de conversación sería mínimo. "Lo hemos conseguido, hemos venido con toda nuestra ilusión. Va a ser una entrevista corta, lo estábamos hablando aquí en privado, por diferencias de horario y tal… Tendremos poco tiempo", le soltó nada más arrancar la grabación, admitiendo poco después a mitad del diálogo que no dejaba de mirar el reloj porque "me tengo que ir".

La tensión previa dio paso a un tono más distendido cuando la propia Shakira tomó la iniciativa al percatarse de la prisa de su interlocutor. "Ya sé por qué se quiere ir este hombre. ¿Lo puedo contar o no lo puedo contar?", provocó la artista entre risas. Broncano insistió en su urgencia personal remarcando que "tengo que coger un vuelo imposible de perder, muy importante", a lo que la intérprete replicó con picardía: "Ahora no me pidas un avión para ir a hacer lo que vas a ir a hacer".

El presentador zanjó el asunto guardando el misterio sobre el destino exacto de su viaje, aunque dejando una pincelada sobre la naturaleza de su compromiso: "Voy a hacer lo más noble que puede hacer un hombre, no me queda otra". La cantante, que conocía los detalles de la escapada del humorista, dio su aprobación al gesto asegurándole que "con eso vas a ganar muchos puntos". De este modo, y pese al peso mediático de una estrella internacional como Shakira, Broncano priorizó su cita familiar sin permitir que la impuntualidad alterase sus planes personales.