'Horizonte' se defiende del último "bulo" de TVE y laSexta: "Hay que tener el alma muy sucia"

El fallecimiento de Maricarmen Abascal, la anciana de 87 años que perdió la vida en el Hospital Gregorio Marañón tras ser desahuciada de su vivienda en el barrio de Retiro, ha desencadenado un cruento terremoto político y mediático. Lo que comenzó como un drama social y un símbolo de las movilizaciones por el derecho a la vivienda ha mutado en una contienda abierta en el prime time televisivo.

Las principales cadenas públicas y privadas, con rostros de la talla de Iñaki López, Xabier Fortes y Jesús Cintora a la cabeza, han lanzado una ofensiva sin precedentes contra el programa Horizonte de Cuatro, acusando al espacio conducido por Iker Jiménez y Carmen Porter de difundir teorías conspiranoicas y descalificaciones sobre la anciana en sus últimos días de vida. La tensión saltó definitivamente por los aires tras confirmarse la muerte de la mujer, convirtiendo los magacines de LaSexta y RTVE en un altavoz de durísimas reprimendas hacia Mediaset, mientras desde Horizonte se defienden denunciando una campaña orquestada de desinformación, manipulación de vídeos y acoso en redes sociales.

El primer gran embate llegó desde Más Vale Tarde, donde Iñaki López arrancó la emisión haciéndose eco del deceso tras recordar que la octogenaria sufrió "un maltrato que había durado años" y que su cuerpo, "con una discapacidad del 50%, no aguantó" la agonía de cuatro procesos de desalojo. El presentador de LaSexta no dudó en arremeter contra la postura del Partido Popular por no permitir un minuto de silencio en la Asamblea de Madrid, "en la casa de todos los madrileños", al tiempo que apuntó directamente al tratamiento prestado por el formato de Cuatro señalando: "Respecto a los medios que mientras Maricarmen estaba ingresada en el hospital la acusaban de ir al bingo, de dejar a deber en la carnicería, de ser una jeta, de tener una fortuna oculta y hasta de ser una actriz, espero de verdad que la audiencia o los clics les hayan merecido la pena". López remató su intervención afeando las manipulaciones en redes y asegurando que "Ayuso miente" al afirmar que la anciana solo culpó a Pedro Sánchez, pues la víctima también responsabilizó a Almeida y a la propia presidenta autonómica: "No tergiversemos las palabras de Maricarmen para atacar al adversario político".

El malestar no tardó en trasladarse a la televisión pública, donde Mañaneros 360 hizo un alto en la parrilla para censurar enérgicamente las declaraciones del periodista Chapu Apaolaza en la mesa de Iker Jiménez. Apaolaza llegó a asegurar en Horizonte que "todo lo que está sucediendo ahora es una operación decidida en La Mareta", afirmando que desde la residencia del Gobierno se hizo "un casting de buscar a una mujer que sale en camilla" con un "Sindicato de Inquilinas fake" para tapar los problemas migratorios en Ceuta.

Ante estas palabras, Jesús Cintora se mostró implacable desde los platós de RTVE preguntándose cómo puede ocurrir que haya determinados programas de televisión donde se lanzan teorías conspiranoicas sobre una persona vulnerable. Cintora afeó que "después de escuchar esas barbaridades, con la mujer ya fallecida, siguen diciendo otras" y remató de forma tajante: "Hay que tener maldad humana para deslizar esto y consentimiento abyecto para que esto ocurra. Dan asco".

En una línea muy similar, Xabier Fortes lamentó en La Noche en 24 Horas la "inhumanidad en algunas tertulias" por haber sostenido que la fallecida "era una cuentista, que era una actriz que la habían pillado en un casting para favorecer al Gobierno en campaña electoral", unas reflexiones compartidas por el propio presidente de la corporación de RTVE, José Pablo López.

La respuesta de Horizonte a los "bulos"

Frente al aluvión de reproches y la creciente presión mediática —alimentada en redes por figuras políticas como el ministro Óscar Puente al hacerse eco de vídeos virales—, Iker Jiménez rompió su habitual política de no contestar a las críticas para dar explicaciones sobre el asunto. El comunicador, que admitió haberse quedado "francamente helado" tras enterarse del trágico final, denunció de forma tajante que su espacio estaba siendo víctima de un linchamiento basado en un bulo descontextualizado. "Habitualmente no contesto y no respondo, pero lo que ha ocurrido en las últimas horas requiere un poco de atención porque no es solo por 'Horizonte', es por lo que ocurre en general", arrancó el presentador antes de matizar el origen de la polémica.

Jiménez aclaró que el vídeo donde Carmen Porter decía "Hasta luego, Maricarmen" se ha difundido "en la noche de la muerte de Maricarmen para intentar demostrar que somos malísimos", cuando en realidad pertenecía al 28 de septiembre y se refería irónicamente al hipotético "decreto Maricarmen" tras el acuerdo con la propiedad: "El vídeo real, el que han cogido un trozo y pulido perfectamente, no tiene nada que ver con un grupo de periodistas riéndose de la suerte de Maricarmen".

En el mismo plató, las principales señaladas por la bola de nieve mediática quisieron defender la honestidad del programa. Beatriz Talegón arremetió contra la manipulación al denunciar que "hay que tener el alma muy sucia (o no tener, directamente) para utilizar un corte del programa" y distorsionar una alegría sincera por la resolución del conflicto, lamentando que "alguien de máxima responsabilidad en este país tuvo a bien ponernos en la diana para desinformar y generar odio" provocándoles "una avalancha de mensajes atroces".

Por su parte, Carmen Porter remarcó enfáticamente que "no estábamos hablando de Maricarmen en ningún momento" y enmarcó la maniobra dentro de los ataques habituales en periodos convulsos: "La guerra que va a haber en estos 52 días va a ser tremenda y ya han empezado con ello; siempre hemos tenido máximo respeto por Maricarmen y por su familia". Con esta argumentación, Horizonte defiende su papel como un espacio plural que da cabida a análisis independientes, recordando que sus colaboradores ofrecieron desde el primer momento distintas aristas del caso con "la máxima buena fe" y deseando que "la memoria de Maricarmen sirva para tener límites" en el debate público.