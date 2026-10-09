La prensa se ceba con Broncano: hasta la izquierda critica la desastrosa entrevista a Shakira

El esperado encuentro entre David Broncano y Shakira en la entrega de La Revuelta del pasado jueves, 8 de octubre, emitida en RTVE, prometía ser uno de los grandes hitos televisivos de la temporada. Sin embargo, la emisión se convirtió en una de las entregas más surrealistas, caóticas e incómodas de la historia del formato.

Lo que debía ser una entrevista estelar terminó derivando en un naufragio periodístico y televisivo que ha desatado una oleada unánime de críticas incluso de medios de comunicación afines.

El despliegue de La Revuelta arrancó con un formato de emergencia. El equipo de la artista colombiana había confirmado la entrevista apenas el día anterior, citando al equipo del programa a las 17:00 horas en Macondo Park, el recinto en Madrid donde la diva celebra la cultura latina. La logística se complicó exponencialmente debido a un compromiso personal de Broncano, quien debía coger un avión poco después. Sin pensárselo dos veces, el presentador cogió un sándwich, una botella de agua y un cámara para documentar el trayecto mientras admitía la incertidumbre sobre la emisión: "Primera vez que a esta hora en Televisión Española se está emitiendo un vídeo grabado con un móvil", explicaba un inquieto Broncano en pleno viaje, consciente del riesgo de no lograr completar el tiempo de programa necesario.

Un previo agónico y a contrarreloj

Tras llegar al recinto, la espera de casi una hora dio paso a reflexiones desesperadas ante la ausencia de la colombiana. Para rellenar el espacio televisivo, Broncano y Jorge Ponce recurrieron a improvisar a bordo de un carrito de golf hablando con los trabajadores y recorriendo las instalaciones. La tensión y el desconcierto se apoderaron del coche previo al encuentro mientras el tiempo corría en contra del horario de embarque del presentador.

Cuando la cantante finalmente hizo su aparición a escasos minutos del límite, la charla apenas duró unos 17 minutos. El intercambio de impresiones estuvo marcado por una desconexión constante entre el estilo caótico del presentador y el tono promocional de la artista.

Durante la breve conversación salieron a relucir temas erráticos como el horóscopo, los baños portátiles o las tiendas de fósiles. Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando ambos compartieron unas frases en catalán, idioma que la cantante confesó utilizar en Miami con sus hijos "cuando no quiero que sus amiguitos nos entiendan". Pese a los intentos de Broncano por entablar complicidad e ironizar sobre sus exparejas y sobre las cuentas financieras tras la gira de la colombiana, la tirantez en el ambiente fue evidente durante toda la grabación.

Críticas de la prensa

Las crónicas de la entrega han analizado con dureza el desarrollo del programa, extrayendo las principales sombras de un encuentro que puso a prueba las costuras del espacio:

En eldiario.es han señalado las dificultades del convulso proceso de grabación y el despliegue a domicilio al que se sometió el equipo, recordando que "como ya es costumbre, pasó en La Casa de la Música y en el programa de Henar Álvarez; ella no iba al programa, sino que era el programa el que iba a ella".

El medio ha destacado el tono de absoluta incertidumbre que acompañó a la producción, calificando la pieza previa al encuentro como un conjunto de "vídeos agónicos" cargados de "reflexiones desesperadas: 'Lo que parecía ilusionante empieza a derrumbarse'". Sin embargo, también han destacado la capacidad de improvisación del equipo para salvar los muebles de la emisión, apuntando que "como La Revuelta brilla cuanto más se aleja de lo convencional, el resultado ha sido un programa inclasificable que sube directamente al podio junto a 'la berrea' y La petanca del año".

Por su parte, en El País han centrado el foco en la evidente falta de sintonía en pantalla entre el presentador y la cantante colombiana, asegurando que "fueron exactamente 17 minutos. Suficientes para demostrarme que se puede tener menos química en pantalla que Aida Bao y Aitor Albizua en Cosas Nuestras, algo que creía imposible. Shakira y Broncano emiten en frecuencias distintas".

La crónica profundiza en el choque de intereses entre ambos personajes y la constante incomodidad que se respiraba durante la grabación: "El presentador se movía en su caos habitual y la diva quería centrar la conversación en su residencia de 13 conciertos en Madrid", añadiendo además que "a pesar de las risas, la cosa no fluía; era lo más parecido a ver la incomodidad de dos desconocidos atrapados en un ascensor. En First Dates no habría habido una segunda cita; serían la pareja que ni se mira cuando abona la cuenta a medias". Asimismo, han criticado el claro trato de favor concedido a la artista al remarcar que "se ve que Shakira tiene bula porque aparte de hacerle el programa a domicilio no hubo preguntas clásicas. No sabemos cuánto petting ha hecho este mes ni mucho menos cuánto factura".

Finalmente, en El Mundo se han mostrado especialmente incisivos con el planteamiento de la cobertura y la propia impuntualidad de la cantante colombiana, señalando que "la tardanza solo podía pillar desprevenido a alguien que no conozca la discografía de la colombiana. 'Si es cuestión de confesar, no sé preparar café y no entiendo de fútbol, creo que alguna vez fui infiel, juego mal hasta al parqués y jamás uso reloj', cantaba en Inevitable".

A partir de ahí, la crónica carga duramente contra la atmósfera de hostilidad y la agresividad del entorno televisivo que rodea a la franja nocturna, conectándolo con las letras de la artista: "Ella siempre dice la verdad en sus canciones, aunque también ha dicho eso de 'no se puede vivir con tanto veneno' y solo hay que hacer zapping a la hora de La Revuelta para darse cuenta de que sí, hay gente que puede vivir con tanto veneno y más". Además, ironizan sobre el propio escenario elegido para la entrevista y el despliegue del recinto madrileño, rematando con sorna que en Macondo Park "no piensen en Catulo o Julio César, sino en Maluma y Manuel Turizo", para terminar cuestionando si las breves palabras del presentador alabando el tiempo junto a la estrella constituían realmente un elogio o una indirecta amarga sobre lo insostenible del encuentro.