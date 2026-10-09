María Jesús Ruiz califica como "gran putada" su falsa expulsión tras el robo en Supervivientes

La última gala de Supervivientes All Stars 3 dejó una noche cargada de tensión, marcada por las consecuencias de una sanción disciplinaria histórica y la resolución de la expulsión.

El conflicto central de la noche vino arrastrado por el mayor robo de la historia del formato. El equipo Luna, con Arkano, Chiqui, Ivana, María Jesús Ruiz y Omar fue castigado un mes sin dotación, azotado por tormentas y sin leña para fuego, tras el asalto a la caseta de producción durante la madrugada para llevarse el catering del equipo técnico (pan, embutido, leche y aceite). La organización sancionó a todo el equipo poniéndolos en nominación disciplinaria, generando momentos de mucha culpa, tensión y broncas en el plató y en la playa entre Marta Peñate, Omar Sánchez y el resto de los implicados.

Los nominados de la noche eran Arkano, Chiqui, Ivana Icardi y María Jesús Ruiz. En plató se mostraron los porcentajes ciegos de la votación: 50,6%, 19,1%, 15,4% y 14,9%, y Jorge Javier salvó primero a Arkano. Entre las tres mujeres la decisión del público fue muy ajustada (41,5%, 29,8% y 28,7%): Ivana fue la segunda salvada y Chiqui la tercera. Eso dejó a María Jesús como expulsada.

La noche tuvo un giro: la expulsión fue interruptus. María Jesús salió contenta por volver con Curro y sus niñas, pero Jorge Javier le comunicó que no vuelve a España: seguirá como "salvaje", sin equipo, sin pruebas, sin dotación ni comida, dependiendo de que sus compañeros le den la suya o de su astucia para conseguirla. Ella no se lo tomó bien: dijo que se quiere ir y que lo que le han hecho es "una gran putada".

Barranco fue evacuado de nuevo por unas molestias que los médicos han preferido tratar en España, como pasó con Alma Bollo. Había sufrido un cólico nefrítico días antes y le habían permitido volver, pero las últimas pruebas indicaron que el problema no se había resuelto, así que el equipo médico decidió que debía abandonar el concurso. Él quería seguir hasta que el público decidiera, pero aceptó la decisión con deportividad y dijo que está orgulloso del concurso que ha hecho.

En la gala también hubo un cambio de capitanes, por lo que Marta Peñate y Rubén Torres se intercambiaron de playas. Marta Peñate rompió a llorar al límite tras los giros en la reorganización de grupos y la dura localización en la que se encuentran, llegando a declarar que, si llega a saber las condiciones de este All Stars, se habría quedado en su casa.

En cuanto a los nuevos nominados, Damián e Ivana ganaron el juego de líder. La lista quedó formada por Chiqui, Omar, Víctor y Yola.

De momento, el domingo habrá gala especial, el martes una expulsión sorpresa y el jueves la esperada unificación, repesca y despedida de los capitanes.