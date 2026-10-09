Pablo Motos pone en un aprieto a José Mota por su especial de Nochevieja en TVE

Pablo Motos recibió este martes en el plató de El Hormiguero a José Mota, quien acudió al espacio de Antena 3 para presentar Arriba Tutto, la película que supone su debut como director de cine y cuyo estreno en salas está programado para el próximo 23 de octubre. Sin embargo, más allá de la promoción cinematográfica, la entrevista derivó hacia uno de los hitos televisivos más arraigados de la televisión nacional: el tradicional especial de humor que el cómico manchego conduce cada 31 de diciembre en La 1 de RTVE.

Aprovechando la complicidad entre ambos, el presentador valenciano lanzó una cuestión que llevaba tiempo rondándole la cabeza: "Hay una pregunta que tengo yo en la cabeza y tengo que decírtela, si no, no duermo", advirtió Motos antes de entrar en materia. Ante el gesto de cierta inquietud del invitado, el conductor de El Hormiguero contextualizó el marco de su duda: "Llevas 25 años haciendo el especial de Nochevieja", recordando el cuarto de siglo en el que Mota ha sido cita obligada en la última noche del año.

Tras unos segundos de intriga, Motos formuló directamente el dilema: "Cuando el día 31 tú estás con tu familia... ¿tú lo ves o te vas a otra habitación?". La pregunta provocó la risa inmediata del humorista, quien reaccionó entre bromas con un "Cuidado con la pregunta...", consciente de la dificultad de dar una respuesta diplomática sin devaluar el consumo de su propia emisión estelar.

Tratando de esquivar una posición tajante, José Mota comenzó elaborando una reflexión sobre el papel de estos programas en los hogares durante la última cena del año: "Pues es que yo creo que el especial de Nochevieja esa noche lo tienes como compañía. Pero realmente la gente pues está cenando y tú acompañas a esa cena, yo creo que la gente realmente ve el especial Nochevieja al día siguiente, la gente a la que le interesa". Acto seguido, al intentar aplicar esa lógica a su caso personal, terminó titubeando en directo: "Entonces, estás como acompañante de invitado a la cena... ¿Yo lo veo?", balbuceó entre risas, evidenciando el aprieto en el que se encontraba.

Al percatarse del impacto del momento en el plató y la reacción del público, Mota trató de reconducir el enfoque de la conversación hacia la autoexigencia profesional: "Tú lo que me quieres preguntar es otra cosa, que si me relajo viéndolo". Esta precisión enlaza directamente con reflexiones que el propio manchego ha compartido anteriormente en otras entrevistas, donde ha explicado en diversas ocasiones la imposibilidad de distanciarse del rol de realizador y guionista incluso una vez que el producto está editado y emitido.

Motos, captando la intención de su interlocutor, intervino rápidamente: "Esa sería otra pregunta, que ya sé la respuesta: no". A continuación, el cómico argumentó el motivo por el cual le resulta imposible disfrutar plenamente de la emisión en el ámbito familiar durante la Nochevieja: "Claro, porque aunque lo has grabado y eso no se toca y dices: 'Perfecto, ni lo toques, eso sigue estando vivo para ti'. Por dentro dices: 'Ay, tendría que haber hecho tal, no, esto lo tenía que haber...' La gente que nos dedicamos a esto sufrimos mucho. Somos muy tontos", concluyó entre risas, cerrando el bloque sobre su cita anual en la televisión pública.