El Gran Wyoming se burla 'Horizonte' con una imagen de Carmen Porter: "Más miedo que las psicofonías"

El Gran Wyoming y Sandra Sabatés dedicaron un tramo de la última entrega de El Intermedio a cargar duramente contra Horizonte, el espacio que conducen Iker Jiménez y Carmen Porter en Cuatro. Desde el plató de laSexta, los presentadores volvieron a poner el foco sobre el programa de la competencia a raíz del tratamiento que ha rodeado el caso de Maricarmen, la mujer de 87 años que falleció recientemente en el Hospital Gregorio Marañón tras haber sido desahuciada de su piso en el barrio madrileño de Retiro.

En el repaso a lo acontecido en las distintas tertulias televisivas, Sandra Sabatés —con una imagen de Carmen Porter con una amplia sonrisa a sus espaldas— aludió primeramente a las intervenciones de colaboradores como Chapu Apaolaza en Cuatro, asegurando que sus planteamientos se vertieron "reiteradamente en un conocido programa dedicado a las psicofonías y mensajes de la extrema derecha". Acto seguido, la periodista dio paso a la imagen de la copresentadora del espacio de Mediaset para cuestionar la actitud exhibida ante el drama de la anciana: "Otra de las estrategias de esta campaña política y mediática para destruir a Maricarmen, y lo que ella representa, ha sido presentar el caso burlándose de su drama".

Para ilustrar su crítica, la copresentadora de El Intermedio rescató una breve secuencia del pasado 28 de septiembre en la que Beatriz Talegón y Carmen Porter comentaban los pactos relativos a la situación de la vivienda. "Uno de los ejemplos más bochornosos tuvo lugar en ese mismo programa de avistamientos de ovnis y extrema derecha, cuando la conocida conspiranoica Beatriz Talegón se preguntó si el decreto por la vivienda se llamaría decreto Maricarmen, a lo que la presentadora Carmen Porter respondió: 'Hasta luego, Maricarmen'", relató Sabatés.

Fue tras este corte cuando El Gran Wyoming tiró de sarcasmo para ironizar con las palabras de Porter: "¡Ja, ja! ¡Qué bueno, qué gracioso!". Lejos de matizar el contexto original de la conversación en Cuatro, el cómico remató de forma tajante: "En fin, un comentario ya de por sí cuestionable, pero que empeora con el fallecimiento de Maricarmen. Aunque le reconoce el mérito a la pareja de presentadores de este programa porque no han perdido su esencia: las palabras de Carmen Porter dan más miedo que cualquier psicofonía".

Un corte sacado de contexto en medio del choque mediático

Los áridos comentarios lanzados desde El Intermedio y otros magacines de la competencia contrastan, sin embargo, con la realidad de lo que verdaderamente sucedió en el plató de Horizonte. La frase que Wyoming utilizó para mofarse de Carmen Porter ha sido objeto de una calculada campaña de amplificación en redes sociales y otros platós, donde se ha presentado una expresión coloquial y descontextualizada como si fuera un ataque directo a la anciana en el momento de su fallecimiento, cuando en verdad la conversación tuvo lugar días antes y en un marco completamente distinto.

Ante el desmedido señalamiento público, la propia pareja de comunicadores ha tenido que dar la cara para restablecer la veracidad de los hechos y defender la buena fe con la que siempre han abordado el periodismo. El propio Iker Jiménez rompió su habitual distancia frente a las provocaciones para aclarar la maniobra: "El vídeo real, el que han cogido un trozo y pulido perfectamente, no tiene nada que ver con un grupo de periodistas riéndose de la suerte de Maricarmen". El presentador explicó que el desafortunado bulo se movió masivamente justo "en la noche de la muerte de Maricarmen para intentar demostrar que somos malísimos", alterando por completo la cronología y la intención del programa.

Por su parte, Carmen Porter remarcó con total rotundidad la falta de rigor de las acusaciones vertidas sobre ella, dejando claro el absoluto respeto que siempre ha profesado hacia la anciana y su entorno vulnerable: "No estábamos hablando de Maricarmen en ningún momento; siempre hemos tenido máximo respeto por Maricarmen y por su familia". Porter situó este tipo de embates en la habitual agitación mediático-política previa a períodos electorales, donde determinados sectores buscan sembrar la discordia utilizando cualquier retal de emisión.

En la misma línea de defensa de la honestidad del formato, Beatriz Talegón lamentó la ligereza con la que se ha retorcido un momento de distensión sobre un acuerdo regulatorio para convertirlo en una herramienta de señalamiento: "Hay que tener el alma muy sucia (o no tener, directamente) para utilizar un corte del programa" con la intención de desinformar y generar crispación. Frente a la agresividad de las críticas recibidas por parte de figuras como Iñaki López, Jesús Cintora o el propio Wyoming, Horizonte ha abogado por mantener la ecuanimidad, negando cualquier ataque contra la fallecida.