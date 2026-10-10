TVE veta a Urdaci del especial de su 70 aniversario: "Es lamentable. Está teñida de sectarismo"

TVE se prepara para conmemorar el setenta aniversario del comienzo de sus emisiones, una fecha clave en el historial del medio público que se cumple el próximo 28 de octubre. Con motivo de esta efeméride, la cadena pública adelantará las celebraciones mediante dos entregas especiales de sus Telediarios. La primera de estas emisiones de aniversario tendrá lugar el jueves 15 de octubre en el Telediario 1, conducido por Alejandra Herranz. Para la ocasión, el equipo se desplazará hasta Robledillo de la Jara, un municipio madrileño ubicado en la sierra norte con 80 habitantes, cuya plaza consistorial recibe el nombre de Plaza de Televisión Española. Según dio a conocer la propia corporación en su comunicado, la localidad albergó su primer aparato receptor de televisión gracias al recordado programa Destino TV.

Posteriormente, la segunda jornada conmemorativa se desarrollará en el marco del Telediario 2 que encabeza Pepa Bueno. Esta edición contará con un espacio especial elaborado por el periodista Carlos del Amor, concebido para reunir a icónicas figuras de la información audiovisual que repasarán momentos trascendentales de las últimas siete décadas. Entre los nombres convocados por la cadena pública figuran comunicadores como Matías Prats, Ana Blanco, Pedro Piqueras, Olga Viza, María Escario, Carlos Franganillo, Iñaki Gabilondo, Manuel Campo Vidal y Lorenzo Milá. Sin embargo, la convocatoria destaca también por la ausencia de profesionales históricos que dedicaron gran parte de su trayectoria profesional a la casa.

En declaraciones recogidas por El Debate, el periodista y expresentador Alfredo Urdaci se ha pronunciado sobre esta exclusión asegurando que la postura del ente público no le sorprende "en absoluto". Quien fuera director de los Servicios Informativos de TVE y rostro del Telediario 2 ha afirmado de forma tajante que "la programación de esta casa está teñida de sectarismo, y este es un ejemplo más", añadiendo además que "somos muchos los que formamos parte del presente y de la historia de esta casa, por mucho que quieran relegarnos o cancelarnos".

El periodista ya protagonizó un sonado reencuentro con la corporación en 2024, cuando volvió a la plantilla tras ganar un prolongado litigio judicial por el que RTVE se vio obligada a readmitirle tras una excedencia de diez años, asignándole tareas como redactor en el espacio cultural La Aventura del Saber de La 2. Asimismo, en marzo de ese mismo año, La 1 emitió una pieza informativa con motivo del vigésimo aniversario de los atentados del 11 de marzo de 2004 en la que intervenía Lorenzo Milá, entonces corresponsal en Washington, aludiendo a la no emisión de una entrevista al expresidente estadounidense George W. Bush. Aquella afirmación resultó desmentida, puesto que la entrevista con el mandatario sí llegó a difundirse en su momento, aunque no íntegramente por la inmediatez de la cobertura informativa.

Ante esta nueva omisión en el especial conmemorativo de los 70 años de la cadena, Urdaci ha calificado de "lamentable" que se pretenda aprovechar una fecha señalada para construir un relato a medida de la dirección del medio. El veterano profesional remarcó en sus declaraciones que "ya se hizo en la época de Zapatero y ahora se repite en el tiempo final de Sánchez", concluyendo que este episodio responde al "viejo sectarismo, que no es más que una de las formas de la apropiación indebida".