Jesús Cintora se desploma sin el arrastre deportivo mientras laSexta agoniza

Tras semanas de idilio con la audiencia gracias al arrastre de las grandes citas futbolísticas que catapultaron sus emisiones previas, Malas Lenguas Noche ha sufrido un duro golpe en el audímetro en su salto definitivo a La 1 de Televisión Española. Sin el colchón del deporte rey y con una competencia que ajustó sus contenidos para el fin de semana, el formato vio disiparse su efímero liderazgo para marcar un discreto 8,0% de cuota de pantalla y apenas 511.000 espectadores de media en el pase principal de la primera cadena pública, quedando asimismo relegado en la oferta global de laSexta.

La trayectoria del espacio en TVE deja al descubierto la enorme dependencia que venía acumulando del arrastre deportivo. Mientras que en jornadas precedentes el programa lograba coronar la franja de máximo consumo rozando o superando los dos dígitos gracias a las retransmisiones de partidos de alto impacto que le servían en bandeja una audiencia cautiva y masiva, la ausencia de balón este sábado dejó al desnudo sus fortalezas reales. El retroceso es notable si se compara con los datos firmados hace tan solo siete días, cuando Malas Lenguas Noche logró retener a un volumen significativamente mayor de fieles en La 1 y superar sin contratiempos a las ofertas de la competencia privada. El pasado sábado 3 de octubre alcanzó un 13,6% de cuota de pantalla y 841.000 espectadores de media, impulsado por el arrastre del partido de la UEFA Nations League entre España y la República Checa.

El síntoma del desgaste ya se hizo patente desde los primeros minutos de la velada. La previa del espacio en La 2 congregó a 378.000 seguidores, registrando un 4,0% de share, dato aceptable para la segunda cadena de la pública. Superó en espectadores a la posterior oferta —donde las entregas de La amiga estupenda: las deudas del cuerpo oscilaron entre el 3,4% y el 4,9% hasta escalar al 6,4% en la madrugada—, pero no logró inyectar la fuerza necesaria para calentar la franja nocturna de la cadena principal.

La caída del programa estrella de TVE permitió que el liderazgo de la noche quedara repartido y muy disputado, siendo Antena 3 la principal beneficiada de la dispersión de la audiencia. La cadena de Atresmedia se impuso con la emisión de La Ruleta de la Suerte Noche, que se convirtió en la opción preferida del público al alcanzar un notable 9,9% de cuota de pantalla y 892.000 espectadores en su tramo central, tras un previo de presentación que congregó a 692.000 televidentes (7,2%) y antes de despedirse en el late night con un 7,4% y 395.000 fieles.

Tampoco se quedó atrás Telecinco, que apostó sobre seguro recurriendo a un clásico del cine comercial. La emisión de Titanic en su contenedor Cine 5 Estrellas logró plantar cara y rebasar a la oferta de La 1 al promediar un 8,5% de share y 590.000 espectadores, superando los registros del espacio conducido en la cadena pública.

Por su parte, la oferta informativa y de análisis de laSexta tampoco logró despegar en una noche marcada por el reparto fragmentado de la audiencia. Las Claves de Xplica arrancó con un modesto 4,3% de cuota y 401.000 espectadores, mientras que el tramo principal de laSexta Xplica apenas pudo subir al 5,7% de share y 380.000 seguidores, situándose también por debajo del rendimiento habitual registrado en semanas anteriores. En Cuatro, el cine volvió a rendir de forma aceptable gracias a El Blockbuster: El reino del planeta de los simios, que firmó un 5,8% de cuota y 441.000 espectadores tras el concurso Lo Sabe, No Lo Sabe (4,7% y 443.000 fieles).

El único gran sostén para La 1 durante la franja de máximo consumo terminó siendo el veterano Informe Semanal. El espacio informativo de la televisión pública rindió a gran nivel antes del inicio de Malas Lenguas Noche, reuniendo a 883.000 espectadores con un sólido 9,3% de cuota de pantalla. Sin embargo, la pérdida de casi 370.000 seguidores y más de un punto de share una vez concluido el informativo evidencia la desconexión del público con la propuesta nocturna cuando no cuenta con el impulso del fútbol, abriendo un escenario de incertidumbre y análisis sobre la evolución del formato en la parrilla del fin de semana.