Mari Carmen García Vela vuelve a ponerse al frente de 'Informe Semanal' 29 años después

TVE se encuentra inmersa en la celebración de sus siete décadas de historia, e Informe Semanal ha querido sumarse a la efeméride recuperando a una de las figuras más representativas que han pasado por su plató. En su última emisión, el emblemático espacio informativo de La 1 sorprendió a los espectadores con el retorno de la periodista Mari Carmen García Vela, quien asumió nuevamente las labores de presentación casi treinta años después de su despedida, encabezando una mirada retrospectiva hacia los hitos, los programas de mayor arraigo y los rostros que han articulado la evolución del medio estatal.

Esta intervención de carácter excepcional se produce en la antesala del 28 de octubre, fecha en la que TVE alcanzará formalmente los 70 años desde el inicio de sus emisiones regulares en 1956. La trayectoria de García Vela en el programa, al que estuvo vinculada como conductora durante doce años, sirvió de hilo conductor para repasar cómo la pantalla pequeña ha sido testigo y reflejo de las transformaciones de la sociedad española en el ámbito social, político y cultural.

#70AñosTVE | «Buenas noches. Es un placer volver a estar con ustedes en este especial en el que queremos rendirle homenaje a esta casa» Mari Carmen García Vela se pone hoy al frente de este @informesemanal pic.twitter.com/KtkpksLrAR — RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 10, 2026

Desde el primer minuto en pantalla, la comunicadora trasladó su emoción al público con un cercano "Es un placer volver a verles". Durante el programa, reconoció que colocarse de nuevo frente a las cámaras en ese plató le había generado cierta inquietud previa, si bien enfatizó el arraigo profesional y afectivo que conserva hacia el emblemático formato. Recordando aquellos años de dedicación continuada, no dudó en afirmar: "Trabajar tantos años en Informe Semanal supuso, para mí, una adicción y un síndrome de abstinencia cuando me marché".

El eje central del especial giró en torno al reportaje titulado 70 años viéndonos, una pieza documental que trazó un recorrido desde la era pionera de la televisión en blanco y negro hasta el complejo ecosistema de emisiones actual. Mediante la articulación de material de archivo y el testimonio de diferentes figuras del sector, se rememoraron espacios clave del imaginario colectivo y se rindió tributo a los pioneros que sentaron las bases de la producción audiovisual en el país.

Entre las colaboraciones destacadas estuvo la de Mari Cruz Soriano, quien ensalzó a los primeros profesionales del medio y el impacto cultural que ejercieron sobre las distintas generaciones de telespectadores. De igual forma, Alejandro Ibáñez intervino para evocar la memoria de su padre, Chicho Ibáñez Serrador, subrayando su impronta creativa en la concepción de formatos que marcaron época. La perspectiva más desenfadada la aportó Jordi Hurtado con sus reflexiones en clave de humor sobre la percepción del paso del tiempo, mientras que Nicolás Albéndiz, al frente del museo de TVE ubicado en el centro de producción de Sant Cugat, exhibió diversos elementos y equipos técnicos que ilustran la metamorfosis tecnológica experimentada por la cadena. El reportaje enfatizó asimismo la labor continuada de todos los trabajadores técnicos y de producción que, tras las cámaras, han hecho posible la continuidad a lo largo de este septenio.

Polémica por el veto a Urdaci

En el marco de esta misma efeméride de los 70 años de emisiones que se conmemora el próximo 28 de octubre, Radiotelevisión Española ha programado una cobertura especial en sus informativos diarios, adelantando los actos conmemorativos. La primera cita especial tendrá lugar en el Telediario 1 bajo la conducción de Alejandra Herranz, con un despliegue exterior realizado desde la localidad madrileña de Robledillo de la Jara, un municipio de la sierra norte de 80 habitantes emblemático por contar con la plaza de Televisión Española, bautizada así tras recibir su primer receptor de televisión gracias al antiguo espacio Destino TV.

Por su parte, el Telediario 2, presentado por Pepa Bueno, incluirá un bloque conmemorativo diseñado por el periodista Carlos del Amor. Esta pieza reunirá a consolidadas figuras de la información que han marcado época en el canal, como Matías Prats, Ana Blanco, Pedro Piqueras, Olga Viza, María Escario, Carlos Franganillo, Iñaki Gabilondo, Manuel Campo Vidal y Lorenzo Milá.

Sin embargo, el diseño de este encuentro ha generado controversia por la exclusión de otros profesionales de amplia trayectoria en la casa. Entre ellos, el periodista Alfredo Urdaci, quien fuera director de los Servicios Informativos y presentador del Telediario 2, ha expresado su malestar al manifestar que la decisión institucional no le resulta sorprendente "en absoluto". El comunicador ha criticado con dureza la selección realizada por la dirección del ente, declarando que "la programación de esta casa está teñida de sectarismo, y este es un ejemplo más", a la vez que ha reivindicado el papel de los profesionales apartados al señalar que "somos muchos los que formamos parte del presente y de la historia de esta casa, por mucho que quieran relegarnos o cancelarnos".

Urdaci, que reingresó en la plantilla corporativa en 2024 tras un litigio judicial que determinó su readmisión como redactor en el programa cultural La Aventura del Saber, ha calificado de "lamentable" la construcción de un relato retrospectivo parcial con motivo de esta efeméride. En sus valoraciones finales, el periodista sostuvo que esta praxis "ya se hizo en la época de Zapatero y ahora se repite en el tiempo final de Sánchez", concluyendo que la omisión de determinados rostros históricos obedece al "viejo sectarismo, que no es más que una de las formas de la apropiación indebida".