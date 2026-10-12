RTVE justifica los 21.000 euros públicos a Broncano por su "carisma" y "frescura"

El presidente de Radiotelevisión Española (RTVE), José Pablo López, defiende que la remuneración de David Broncano por presentar La Revuelta se ajusta a los precios del mercado audiovisual y considera que el programa es rentable para la corporación pública. En una respuesta parlamentaria al Partido Popular, el máximo responsable de RTVE también ha explicado los mecanismos de control de los gastos del formato y las razones por las que la corporación no conoce el importe individual que percibe cada integrante del elenco.

José Pablo López sostiene que el caché de David Broncano "está dentro de los valores de mercado y es acorde con lo que se paga en este tipo de formatos" emitidos en horario de máxima audiencia o en la franja previa. La explicación responde a una pregunta parlamentaria del PP sobre si considera proporcionado que el contrato del presentador contemple una remuneración superior a 21.000 euros por programa, teniendo en cuenta que RTVE se financia con dinero público.

El presidente de la corporación argumenta que el mercado audiovisual ha cambiado en los últimos años y que la competencia por contratar a presentadores y profesionales con audiencia ya no se limita a las cadenas generalistas. Según López, las grandes plataformas han incrementado la demanda de talento y han obligado a mejorar las condiciones ofrecidas para atraer y retener a determinados perfiles. En ese contexto, defiende que "en el panorama audiovisual actual, el talento se mueve de una cadena a otra, tanto comercial como pública, en función de la oferta y la demanda". También destaca que Broncano y su equipo acumulaban siete años de experiencia al frente de La Resistencia, emitido en Movistar, y contaban con un público fidelizado antes de su llegada a La 1.

López añade que el contrato de Broncano incorpora una cláusula de exclusividad que califica de exigente y que le impide participar en otros proyectos similares. El presidente también argumenta que las características profesionales del presentador justificaron su contratación. En su respuesta parlamentaria, destaca su "carisma", su "frescura" y su manera de hacer televisión, además de su trabajo como director del formato. "El carisma de David, su frescura y su manera extraordinaria de hacer una televisión muy contemporánea, unido a su trabajo como director, son valores únicos de gran valor", ha indicado.

El PP también ha solicitado información sobre los mecanismos de control establecidos para comprobar que las retribuciones variables previstas en los contratos de La Revuelta responden a criterios objetivos de rendimiento, audiencia y cumplimiento de la misión de servicio público de RTVE.

En relación con el control económico, López ha explicado que las cantidades recogidas en los presupuestos anexos a los contratos de producción son importes máximos sujetos a justificación. Esto significa que, si finalmente se emiten menos programas de los previstos o el gasto acreditado resulta inferior al presupuestado, la liquidación definitiva debe ajustarse a las cantidades efectivamente justificadas. El presidente detalla además que RTVE retiene un 8% del importe del contrato mientras no se completa la liquidación de los gastos pendientes de justificar. Esa cantidad se mantiene hasta que se concilian los importes con las facturas recibidas.

Otra de las cuestiones que ha planteado el PP se refiere a la falta de información individualizada sobre las cantidades que perciben los integrantes del elenco principal de La Revuelta. López responde que RTVE no dispone de los contratos individuales del personal artístico y técnico, ya que es la productora la que contrata a los trabajadores sin que la corporación intervenga directamente en esas relaciones laborales. El presupuesto anexo al contrato de producción desglosa los importes previstos en distintas partidas, pero algunas cantidades, como las correspondientes al elenco principal, aparecen agrupadas en una cifra global. Por ese motivo, según explica el presidente, RTVE solo conocerá los costes concretos de ese concepto cuando la productora presente los justificantes correspondientes en la liquidación definitiva.

El presidente de RTVE defiende que La Revuelta ha desempeñado un papel central en la estrategia de programación de la cadena pública desde su incorporación hace dos años. "La apuesta por 'La Revuelta' fue el punto de inflexión del cambio en la imagen de La 1, y tuvo un gran impacto inicial que aún no ha sido igualado o superado en la cadena. Sustituyó con éxito a la oferta anterior, plantando cara al líder de la franja, e impulsando un salto para la cadena de casi seis puntos en su primera temporada", ha defendido.