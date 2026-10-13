Aldo Comas retrata la hipocresía de la izquierda: "Carlos Bardem me exigía billetes en primera clase a 5.000 pavos"

El mundo del cine español y su relación con la política han protagonizado algunas de las declaraciones más contundentes de Aldo Comas durante su conversación con Daniel Esteve en el pódcast Cara a cara. El pintor, marido de la actriz Macarena Gómez, ha cuestionado la autoridad que se concede a determinados intérpretes para intervenir en el debate público y ha compartido varias experiencias personales con Carlos Bardem que, a su juicio, ponen de manifiesto las contradicciones de algunos profesionales del sector.

Durante la entrevista, el artista ha abordado cuestiones que van más allá de la industria cinematográfica. Entre ellas, la situación de la izquierda española, a la que acusa de haber perdido de vista determinadas necesidades sociales. "La izquierda ha muerto de éxito y la gente se lo sigue tragando", ha asegurado.

Para ilustrar su postura, Comas ha contrapuesto las dificultades que afrontan algunas personas con discapacidad con el presupuesto destinado a determinadas políticas públicas. En concreto, ha denunciado que haya enfermos de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) sin recursos para adquirir una silla de ruedas o espacios que todavía carecen de rampas de acceso, mientras, según ha afirmado, se destinan 500 millones de euros al Ministerio de Igualdad.

Aldo Comas "A mí Carlos Bardem me ha exigido que le ponga en business class, a 5.000 pavos, hace 2 años. Esa es la gran hipocresía, un tío que está ahí berreando con lo de Paquita, y luego a mí me exige billetes en business" pic.twitter.com/TUcyg9zabR — Alber (@albernap) October 11, 2026

Las exigencias de Carlos Bardem

La conversación ha derivado hacia las contradicciones que Esteve y Comas atribuyen a algunos personajes conocidos que respaldan determinadas reivindicaciones sociales. El entrevistador ha puesto como ejemplo a Pedro Almodóvar, cuya participación en una acampada por la vivienda en la Puerta del Sol ha cuestionado por el patrimonio inmobiliario que le atribuye.

"A mí me explota la cabeza cuando el sinvergüenza de Pedro Almodóvar se pasa por Sol a apoyar la acampada con 29 pisos", ha manifestado Esteve.

A partir de ese comentario, Comas ha recordado su experiencia profesional con Carlos Bardem durante la producción de una película. El pintor ha asegurado que el actor planteó una serie de exigencias relacionadas con sus desplazamientos y su alojamiento que terminaron provocando varios desencuentros.

"A mí Carlos Bardem me exigió que le ponga en business class cuando trabajó para mí en una película", ha explicado. Según su relato, las discrepancias también alcanzaron a la distribución de las habitaciones durante una estancia en el Caribe en la que coincidió con Amaia Salamanca.

Comas ha contado que el actor se alojaba en la planta 15 de un edificio, mientras que Salamanca ocupaba la 16. Una diferencia que, siempre según su versión, Bardem consideró inaceptable por una cuestión de categoría profesional. "Me montó un pollo porque consideró que por jerarquía él tenía que estar en el 17", ha asegurado.

El artista ha añadido que el intérprete le reclamaba billetes de avión en primera clase por valor de unos 5.000 euros hace dos años. También ha recordado sus quejas durante una estancia en una propiedad que le había facilitado uno de sus conocidos.

"Les invito a casas de amigos míos con mucho dinero y el tío no deja de quejarse de que la mansión que le he puesto no es suficientemente cool que la de mi amigo que es el dueño de Hyundai en Suramérica", ha relatado.

Para Comas, este comportamiento ejemplifica la distancia que, en su opinión, existe entre el discurso público de determinados actores y sus demandas privadas. "Esa es la gran hipocresía", ha afirmado, antes de expresar su enfado con una frase especialmente dura: "Es un tío que debería ir en la bodega y atado".

Su opinión sobre Javier Bardem

Las críticas del pintor también han alcanzado al hermano de Carlos Bardem, aunque desde una perspectiva diferente. Comas ha reconocido las cualidades interpretativas de Javier Bardem, pero ha cuestionado que su éxito profesional le otorgue una especial autoridad para pronunciarse sobre asuntos políticos.

"Javier Bardem, que es un grandísimo actor, pero que seas buen actor no quiere decir que tengas en la cabeza lo que hace falta para poder defenderlo", ha declarado.

El artista considera que la capacidad de un intérprete para representar personajes no tiene por qué estar relacionada con sus conocimientos sobre otras materias. En este sentido, ha cuestionado que los actores terminen convirtiéndose en figuras de referencia en debates ajenos a su profesión únicamente por su notoriedad pública.

Durante el intercambio con Esteve, Comas ha empleado incluso el término "mongers" para referirse despectivamente a algunas de estas figuras que adquieren protagonismo como líderes de opinión.

También ha defendido que los intérpretes deberían preservar cierta neutralidad para evitar que sus posicionamientos condicionen la percepción que el público tiene de ellos. "Los actores no se meten en política porque en el momento que se meten decepcionan a uno o al otro, lo bonito del actor es ser neutro", ha sostenido.

La trayectoria de Aldo Comas

Comas, nacido en el seno de una familia catalana acomodada y vinculada al ámbito empresarial, ha desarrollado su trayectoria entre diferentes disciplinas artísticas. Casado con Macarena Gómez, con quien tiene un hijo llamado Dante, actualmente dedica buena parte de su actividad profesional a la pintura y también ha participado en el programa Hasta el fin del mundo.